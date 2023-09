Messina. Stasera la "Notte azzurra" in via Manzoni, domenica la processione - Tempostretto

Per la festa della Madonna del Rosario

Musica, ballo, area cibo, esposizione di mezzi d’epoca; è tutto pronto per la “Notte Azzurra” organizzata dal comitato festa insieme alla comunità dei Frati della Parrocchia San Domenico – Dazio che si svolgerà Sabato 30 Settembre in Via Manzoni.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna del Rosario e vuol essere occasione di aggregazione e di conoscenza della comunità nonché della chiesa locale. Sarà una serata di festa dunque, con l’esibizione della scuola di danza “Carioca”, con la cantante Mary Gitto e la sua “Jukebox 60’ Band”, l’esposizione delle vespe d’epoca della collezione di Mario Andronaco e l’esposizione di alcuni hobbisti e artigiani.

All’interno del cortile della chiesa sarà allestita l’area cibo e la pesca di beneficenza, nel salone invece ci saranno gli origami sulla storia del cristianesimo a Messina.

Il tutto avrà inizio a partire dalle ore 20:30, la serata sarà presentata dalla giovane Valeria Lisi.

Domenica 1° ottobre, alle ore 10:30 il Solenne Pontificale a seguire la Supplica alla Madonna del Rosario, alle 16:30 la processione del simulacro della Madonna del Rosario per le vie del Quartiere.

Al termine della processione i fuochi d’artificio dal terrazzo del convento.