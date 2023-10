Messina, supermercati e farmacie: ecco chi applica gli sconti del governo L'ELENCO - Tempostretto

Tutti i negozi che aderiscono al "Patto anti inflazione" in città e provincia, come funzionano i prezzi calmierati

MESSINA – Sono tanti i supermercati, le farmacie e gli esercizi di generi alimentari a Messina e provincia che aderiscono al Patto Anti Inflazione varato dal Governo Meloni per far fronte al caro prezzi. La misura consente ai rivenditori di abbattere il prezzo finale del 10 per cento di prodotti di prima necessità. La scelta degli articoli ai quali applicare il bollino tricolore è a discrezione degli esercenti.

Nel file allegato, l’elenco completo. I prezzi calmierati, in base all’accordo firmato da Governo e associazioni lo scorso 28 settembre, saranno validi al momento fino al 31 dicembre prossimo. Non è escluso che il “trimestre anti inflazione” venga prorogato successivamente.

Al momento le associazioni di categoria che aderiscono sono una trentina, centinaia i negozi nella provincia messinese. Ma non sono escluse successive adesioni quindi l’elenco potrebbe allungarsi.