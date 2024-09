Messina Table Soccer, ai mondiali brillano Camilleri e Natoli

Mario Camilleri si laurea campione del mondo nella categoria Veteran, Riccardo Natoli oro nella prova a squadre U20

Grandi soddisfazioni per il Messina Table Soccer ai recenti Mondiali di Calcio da tavolo-subbuteo disputatisi lo scorso week end in Inghilterra. La kermesse iridata, a cui hanno partecipato giocatori provenienti da tutti e cinque i continenti, si è svolta nel palazzetto dello sport di Tunbridge Wells (a poche decine di chilometri da Londra), città natale del celebre gioco creato da Peter Adolph nel 1947, in un’atmosfera davvero ricca di tensione positiva e grande afflato emotivo.

Prestigiosi i risultati dei giocatori giallorossi. Conquistano il titolo nelle rispettive categoria il maltese Mario Camilleri, neo acquisto della squadra peloritana, che si è laureato campione del mondo individuale nella categoria Veteran e Riccardo Natoli che ha bissato il titolo conquistato due anni fa a Roma nella categoria a squadre dell’Under 20.

L’inglese Elliott Bellefontaine, anch’egli protagonista con la casacca giallorossa nella stagione appena iniziata, si ferma ai quarti di finale della competizione a squadre Open con la nazionale inglese e ben figura nell’individuale Open. Cesare Natoli infine, nelle vesti di selezionatore, accompagna la Nazionale Under 16, campione europeo di categoria, al raggiungimento dell’argento.

Tutte le attenzioni del sodalizio messinese, che affianca all’attività agonistica anche un’attenta opera di divulgazione del gioco sul territorio, sono ora puntate, dopo il torneo regionale del prossimo 29 settembre a Palermo, all’andata del campionato di serie B, che si giocherà il 5 e il 6 ottobre a Colleferro (Roma).