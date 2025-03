Messina. Tari, ecco come avere il rimborso 2023

Chi ne ha diritto e come riceverlo. Cicala: "Si chiude l'era dei rimborsi, dal 2024 procedura digitale"

Tutti coloro che sono stati beneficiari della riduzione di una o due rate o dell’intera bolletta della TARI dell’anno 2023, ma hanno pagato la bolletta ricevuta, possono recarsi in una qualsiasi filiale UNICREDIT in Italia per avere rimborsato l’importo pagato.



Per i beneficiari invece che non hanno pagato la bolletta, quest’ultima è stata compensata dagli uffici comunali per il numero di rate spettanti.



Collegandosi al sito del comune alla pagina *https://serviziweb.comune.messina.it/ – sezione “ELENCO RIMBORSO ESENZIONE/RIDUZIONE TARI 2023” e autenticandosi con SPID è possibile verificare se si è nell’elenco dei beneficiari del rimborso.



Solo in questo caso ci si può presentare in una qualsiasi filiale della banca “UNICREDIT” in tutta Italia, portando con sè un documento di riconoscimento valido e la tessera sanitaria per avere il rimborso, comunicando al cassiere di essere beneficiari della misura “ESENZIONE/RIDUZIONE TARI 2023 DEL COMUNE DI MESSINA”.



L’assessore Roberto Cicala con delega ai tributi spiega: “Con questa misura si chiude l’era dei rimborsi per gli aiuti sulla TARI, in quanto come saprete, dal 2024 la procedura è stata resa digitale, affinché la riduzione o la totale riduzione sia già presente nella bolletta inviata al beneficiario, ricordando i passi avanti che si sono percorsi nella digitalizzazione dei servizi ai cittadini.”