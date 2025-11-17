Messina, tempi incerti per il progetto sulla viabilità a Ortoliuzzo: se ne parla da quasi 30 anni

In commissione il punto con i progettisti. Tempistiche "non brevissime, dipenderà anche dai fondi perché non è ancora interamente finanziato"

MESSINA – Nelle ultime settimane la prima commissione consiliare, presieduta da Salvatore Papa, si è occupata di viabilità invitando in aula presidente e consiglieri delle varie municipalità. Per la terza seduta di fila, oggi a partecipare sono stati ancora i rappresentanti della sesta circoscrizione. All’ordine del giorno il progetto con al centro l’ampliamento di via Fazzino e cioè della strada d’accesso verso Ortoliuzzo. Il villaggio, com’è stato sottolineato nelle scorse settimane e ormai da tempo, ha diverse criticità legate al traffico estivo, ai parcheggi ma anche e soprattutto agli accessi. Un tema che è legato soprattutto alla sicurezza degli abitanti.

L’allargamento di via Fazzino

Ma qual è il progetto? Via Fazzino, via Marina e via Campanella sarebbero collegate da una strada ricavata grazie alla cessione di alcuni terreni privati. Si “scavalcherebbe”, di fatto, il torrente. L’ampliamento risolverebbe parte dei problemi legati alla viabilità e all’accesso a Ortoliuzzo che più volte la sesta Municipalità ha evidenziato. Francesco Pagano e Giovanni Russo, presidente e vice della circoscrizione, anche oggi in aula hanno ricordato le criticità del villaggio. Non si parla solo di traffico ma anche di sicurezza, visto che la nuova via garantirebbe anche ai mezzi di soccorso di raggiungere più rapidamente il viaggio.

Ortoliuzzo, incertezza sui tempi del progetto

Il geometra Domenico Curró, uno dei progettisti, ha ricordato come “l’idea originaria fosse di allargare la strada attraverso la via Marina verso via Fazzino”. Il problema è stato un rudere che i privati proprietari stanno riqualificando proprio sulla possibile strada, oltre ad altre criticità relative a vincoli, presenza di alberi e altro. Con l’acquisto del terreno, ha spiegato il geometra, si potrebbe partire con alcune operazioni di messa in sicurezza in attesa del completamento dell’iter, che passerà dalla valutazione d’impatto ambientale che dovrà rilasciare la Regione Siciliana.

Il progetto finale prevederà ovviamente la condotta per le acque meteoriche ma anche l’accesso alla spiaggia, pedonale, che consentirà anche a persone con disabilità di raggiungere il mare. Ma i tempi? “Non saranno brevissimi – ha spiegato la geometra Pasqua Pizzurro -. Dovremo valutare se avviare una prima parte di lavori, ma dipenderà anche dai fondi. Il progetto non è interamente finanziato”. E le risorse? La spesa totale è di circa 760mila euro per il progetto adeguato al 2025 a cui aggiungere altri 250 mila euro di somme a disposizione.

Del progetto si parla dal 1997

Del progetto per la salvaguardia di Ortoliuzzo si parla da decenni. O meglio dal 1997, cioè quando la giunta Providenti nominò l’ing. Davide Ferlazzo e l’arch. Arturo Tinnirello il 1. aprile. A loro il compito di progettare i “Lavori necessari per l’ampliamento della strada di accesso a Orto Liuzzo, prolungamento lato mare verso nord e opere di urbanizzazione”. Nel marzo 2017, quasi 20 anni dopo, Tempostretto ha ripercorso l’iter di lavori mai iniziati (qui l’articolo a firma Marco Ipsale). Con l’incarico che poi è stato revocato. Oggi, a otto anni e mezzo da quell’articolo, si parla ancora di un progetto in attesa della svolta. Questa potrebbe essere rappresentata almeno dalla cessione (a breve?) dei terreni che potrebbe portare al collegamento con via Campanella. Per il resto servirà tempo.