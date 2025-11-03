Messina e il tema viabilità: dalla sicurezza in centro al traffico a Rodia, Ortoliuzzo e Torre Faro

Quarta e sesta municipalità in prima commissione per affrontare la questione. Tra i temi gli attraversamenti pedonali, i parcheggi e le vie di fuga

MESSINA – Continua il “viaggio” della prima commissione consiliare, presieduta da Salvatore Papa, per le vie di Messina. Dopo aver ospitato i presidenti delle prime tre municipalità, i consiglieri hanno affrontato i temi di viabilità e traffico con Matteo Grasso e Francesco Pagano, rispettivamente vertici dei consigli della quarta e della sesta circoscrizione. Ora all’appello manca soltanto la quinta.

Quarta municipalità: il problema della sicurezza

E di cosa si è parlato? Il primo a parlare è stato Grasso. Il presidente ha esposto i problemi di viabilità della quarta municipalità, concentrandosi sulla sicurezza stradale e sulla tutela del cittadino. Tra le arterie citate dal presidente, ad esempio, c’è stato il Torrente Trapani, compresa la parte superiore (la salita verso e oltre l’impianto Cappuccini). E le richieste vertono tutte su illuminazione e attraversamenti pedonali, in un’area vasta come quella centrale.

Messina, il traffico a Rodia e Ortoliuzzo

Diverso il caso della sesta municipalità. Il presidente Pagano ha citato due dei casi limite di un’area vasta, che vive in estate i suoi problemi maggiori. Si tratta di Rodia e Ortoliuzzo. Nel primo caso, al netto delle ricerche portate avanti dalla Patrimonio spa per terreni da destinare a nuovi parcheggi, per Pagano il problema è legato soprattutto all’accesso al villaggio. Il rischio è che con l’aumento della disponibilità di posti auto si crei un maggiore problema nel transito da e verso Rodia, villaggio collegato alla SS113 dir da una sola strada. E così anche a Ortoliuzzo, dove parte del problema potrebbe essere risolto, ma non del tutto, dalla cessione di un terreno da parte di un privato. Cessione che dovrebbe concretizzarsi a breve.

I problemi di viabilità a Torre Faro

Al fianco di Pagano in aula anche il consigliere Giovanni Francesco Russo, che si è focalizzato proprio sulla progettazione legata a Ortoliuzzo all’ampliamento di via Fazzino e della via Marina, con il congiungimento con la via Campanella e la realizzazione della nuova rete delle acque meteoriche. Il consigliere ha anche evidenziato le criticità della viabilità di Torre Faro, con riferimento al possibile avvio della Ztl per la prossima estate e all’uscita dal parcheggio Torri Morandi verso la via Senatore Arena. Tra gli altri temi anche il traffico del villaggio costiero da veicolare lungo via Circuito per “liberare” la via Palazzo, e le criticità del viale Ferdinando Stagno d’Alcontres, dove “il parcheggio d’interscambio ha ristretto le corsie carrabili, con conseguenti problemi legati alla viabilità e al transito dei mezzi di soccorso, specialmente nelle ore di punta”.

Proprio a causa dei tanti temi, la sessione di lavori dovrebbe proseguire anche lunedì 10 novembre e sempre con la sesta municipalità ospite. L’obiettivo della commissione è quello di fare il punto sulle criticità quotidiane con chi vive giornalmente il territorio, per raccogliere le proposte e analizzarle insieme. Nel tentativo di trovare soluzioni praticabili per snellire il traffico, che resta uno dei problemi principali di Messina.