 Messina, torna il raduno delle Fiat 500

Messina, torna il raduno delle Fiat 500

Redazione

Messina, torna il raduno delle Fiat 500

sabato 05 Settembre 2026 - 16:00

L'evento, arrivato alla nona edizione, prenderà il via alle 8:30 in Piazza Duomo con l'esposizione delle auto dei partecipanti

Domenica 6 settembre, dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna il raduno del club di auto storiche “500 team Messina”, giunto alla sua decima edizione.

Il raduno prenderà il via dalla stupenda Piazza Duomo, con l’appuntamento previsto alle ore 8:30 con l’esposizione delle Fiat 500, che potranno essere ammirate da tutti i messinesi e non solo, e successivamente si proseguirà con un giro per le vie cittadine e si concluderà in un locale della zona sud della città.

Sarà l’occasione per far ammirare le bellezze di Messina ai tanti equipaggi che verranno da tutta la Sicilia e dalla Calabria.

“È la conferma che la Fiat 500 non è solo un auto, ma è uno stile di vita- spiega il presidente del “500 team Messina”, Salvatore Genitori-. Lo sanno bene tutti i migliaia cinquecentisti in Italia, che girano la penisola a bordo delle loro auto originali o trasformate in potenti bolidi a 4 ruote. Ci fa piacere che anche quest’anno verranno tantissimi cinquecentisti da diverse città di Sicilia e Calabria, ed anche da alcune ragioni del nord Italia”.

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