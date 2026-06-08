Messina. Torna la Festa di Sant’Antonio con Processione e Notte Bianca

Tra fede, arte, turismo religioso e centenario

Anche quest’anno la città di Messina si appresta a rinnovare la sua profonda devozione a uno dei santi più amati al mondo: Sant’Antonio di Padova, il “Santo dei miracoli”. Sono attesi migliaia di pellegrini e fedeli — non solo dalla città e dalla provincia, ma anche da tutta la Sicilia, dalla vicina Calabria e da altre regioni d’Italia — che convergeranno nel cuore della città per sostare dinanzi alla miracolosa statua del Santo custodita da quasi 120 anni nella Basilica.

Il 13 e il 14 giugno tornano a essere i giorni del grande pellegrinaggio. Un fiume silenzioso e instancabile di fedeli attraversa la basilica dall’alba fino a notte fonda, per rendere omaggio al Taumaturgo. Si rinnova una tradizione carica di gesti antichi: madri che accompagnano i figli vestiti con il saio francescano, uomini e donne che avanzano lungo la navata in ginocchio o a piedi scalzi in segno di gratitudine. Sul sagrato, infine, saranno distribuiti ai devoti le migliaia di panini benedetti.

La festa di Sant’Antonio si annuncia quest’anno ancora più vibrante: a impreziosirla è l’avvio dell’Anno Centenario di Sant’Annibale, padre e fondatore del santuario, nonché appassionato apostolo della devozione antoniana a Messina.

La domenica successiva al 13 giugno, quest’anno il 14 giugno 2026, alle 19:30 si snoderà la maestosa processione con il Carro Trionfale per le vie cittadine: un’imponente e suggestiva struttura alta circa cinque metri che porta la statua del Santo su un grande mappamondo addobbato da centinaia di fiori. A spingerlo, tra canti e lacrime di gioia, ci sono fedeli con il saio francescano e piedi scalzi; attorno alla statua una decina di bambini in abito da marinaretto e i piccoli paggetti antoniani, simbolo della predilezione del Santo per i più piccoli e per gli orfani. Aprono il corteo le sacre reliquie racchiuse in un busto dorato, seguite da tanti devoti, ammalati e disabili che implorano la grazia per la salute.

L’attuale Carro Trionfale, costruito nel 1946, raccoglie l’eredità di un primo carro realizzato nel 1931. Questa tradizione, consolidatasi nel XX secolo grazie a Sant’Annibale Maria Di Francia — fondatore della Basilica-Santuario e degli Orfanotrofi Antoniani, il cui corpo incorrotto riposa nella cripta — ha diffuso anche la consuetudine del “Pane di Sant’Antonio”, nata a fine Ottocento e oggi presente in tutto il mondo: durante la festa, oltre 10.000 panini benedetti vengono offerti ai devoti.

A Messina la festa di Sant’Antonio è uno dei momenti di fede più sentiti e partecipati dell’intero mese di giugno, capace di richiamare folle di fedeli e turisti che, rapiti dalla particolare pietà popolare, partecipano con commozione alla processione più tradizionale e suggestiva della città dello Stretto.

La Notte Bianca per Sant’Antonio

Nella notte che precede l’uscita del Carro trionfale di Sant’Antonio, si svolge la festosa Notte Bianca, dove artisti di strada, spettacoli musicali, eventi culturali ed artistici, sport e gastronomia allietano pellegrini e turisti che giungono in città per assistere ai solenni festeggiamenti.

La manifestazione giunta alla 13ª edizione, si svolgerà il 13 giugno 2026 dalle ore 20 all’1 di notte. Quest’anno coincide con la solennità di S. Antonio, evento unico e straordinario. Si tratta di un evento culturale, di arte, musica e spettacolo di carattere aggregativo, che coinvolge cittadini e visitatori nell’ambito dei festeggiamenti.

La notte bianca vuol essere un momento di spettacolo e di fraternità tra famiglie, giovani, anziani, turisti e pellegrini, che affolleranno le vie attorno al Santuario per assistere alle oltre 20 manifestazioni tra visite culturali, spettacoli, giocolieri, artisti di strada, concerti, degustazioni e tappeto di mosaici. Una vera festa di popolo. Le varie vie e piazze del centro cittadino, piccole o grandi che siano, diventeranno dei piccoli palcoscenici urbani, piccoli teatri a cielo aperto. E’ una notte all’insegna della gioia e dell’aggregazione sociale e turistica.

La notte bianca sarà anche uno spettacolo itinerante con l’esibizione di bande musicali locali, e spettacoli di band giovanili, ma anche artisti rinomati. All’interno della basilica santuario si terranno ben 4 concerti, con l’esibizione di alcuni giovani artisti che presenteranno concerti di musica classica e leggera, concerti per pianoforte. Numerose le visite guidate dalla Cripta da poco restaurata dove si venera il corpo del Santo messinese S. Annibale Maria Di Francia, alle varie sale adibite a Museo. Inoltre si potrà ammirare il Crocifisso recuperato da S. Annibale nel terremoto del 1908 di fine ‘400 nella basilica. Visite guidate nella Chiesa barocca dello Spirito Santo, nel Santuario della Madonna del Carmine e nella Parrocchia di San Nicolò all’Arcivescovado, con relativi eventi culturali e musicali.

Elegante la cornice della scalinata Zuccarello di largo Avignone, che sarà scelta per uno spettacolo “La Scalinata solidale” di oltre tre ore, curato da Elena Donato e la Mensa di Sant’Antonio, con cantanti, artisti vari e il Concerto della cantante Jo Squillo.

Lungo le strade pedonalizzate, artisti di strada, artigianato vario ed una splendida infiorata denominata “I Mosaici dell’Associazione Paradisea di Camaro Superiore”, realizzati con trucioli colorati e sale di varie dimensioni.

In Piazza Annibale Di Francia Spettacolo per oltre tre ore curato da Teresa Impollonia, con Band giovanile, cantanti, ballerini della città e lo spettacolo di cabaret di Carlo Kaneba e Antonella Cirrone.

In piazza Lo Sardo (ex del Popolo) Grande Kermesse di Musica e Danza a cura di Patrizia Alessandro, con Scuole di danza di Messina e provincia. Seguiranno mostre di bus storici, musica dal vivo nei bar della via Cesare Battisti e Bande musicali in concerto.

Street Food in via Ghibellina, accanto alla basilica nei giorni 13 e 14 giugno.

Infine il grande spettacolo lumino musicale delle Luminarie Artistiche sulla Via S. Cecilia che saranno animate al ritmo di musica e luci. Spettacoli del Gruppo Folcloristico di Mata e Grifone in via Antonio Martino e delle Comunità etniche Srilankese e Filippina nella via Aurelio Saffi.

La notte di S. Antonio è un evento che riscuote grande successo di pubblico e di giovani in cerca di bellezza artistica e musicale, che per una notte fa diventare la Basilica Santuario di S. Antonio e tutte le vie limitrofe cuore pulsante dell’intera città di Messina.

Il programma

Basilica Santuario S. Antonio Ore 20 – 24 Apertura straordinaria del Museo della Basilica. Concerti in Basilica: Ore 20.15 – 21,00 Banda Musicale “Gli Amici della Musica di Larderia” in concerto dentro la Basilica Ore 21.15 Concerto per pianoforte di Veronica Cicciò Ore 21.50 Concerto del tenore Davide Benigno accompagnato al pianoforte Ore 22.45 Concerto della soprano Roberta Centorrino e del pianista Davide Bardetta Cortile Antoniano, Mostra fotografica sulla Processione di S. Antonio nei 119 anni di storia

Chiesa e chiostro dello Spirito Santo Ore 21.00 Concerto del Coro “Exsultate Jubilate” diretto da Nazareno De Benedetto Ore 21,45 – 23,30 Visite guidate al Chiostro del 1100 e Museo

Santuario Madonna del Carmine Ore 20 – 24 Apertura straordinaria del Santuario, Biblioteca e Campanile. Iniziative culturali e musicali

Parrocchia S. Nicolò all’Arcivescovado, apertura dalle ore 21 alle ore 24 Ore 21.00: I misteri di Cristo nel tempo. Mostra e presentazione delle nuove mantovane per l’altare. Progetto e realizzazione a cura di Daniela Svergola Ore 22.30 Lettura del grande “Libro della Città”. Opera in bronzo dell’artista Giuseppe Trifirò. Visite della Chiesa e commenti musicali

Largo Avignone e Scalinata Ore 21.15 Gran Varietà “La Scalinata solidale di S. Antonio”, per oltre 3 ore di spettacolo: Davide Benigno, tenore. Giulia Greco, soprano Riccardo Pirrone, cantante Paola Miraglia, Daniela Rando e Carlo Giappi, cantanti Maria Carola Giardina, cantante Stella & Siblings, cantante Spettacolo musicale della cantante Jo Squillo Degustazioni gratuite di Granita a cura del Bar Policlinic di Romeo Presentatore: Josè Villari

Piazza Annibale M. Di Francia Ore 21.15 Spettacolo New Music art, presenta Teresa Impollonia. Mariacarola Giardina, cantante, Giuseppe D’Angelo, Sax Rosario Magazzù, cantante Blackout, band in concerto Esibizioni di ballo a cura di Sueno de Bailar. Spettacolo di cabaret di Carlo Kaneba e Antonella Cirrone

Piazza Lo Sardo (ex del Popolo) Ore 21.15 Grande Spettacolo di Musica e Danza per oltre 3 ore a cura di Patrizia Alessandro. Scuole di danza: A51 M. Simona Ruggeri Mambo y Son M. Tonino Giardina – Cettina Discolpa M. Giovanna Fiumara Corazon Latino M. Nadia Di Bella Soljey M. Alessandra Pappa F. G. Dance M. Fabio Guarnera Irene Dance M. Irene Torrese Love Dance Hdemia M. Giusy Bruno The Queen Academy M. Stefania Fiumara Sueño de Bailar M. Teresa Bruno M. Federica Berenato Happy Dance M. Cristina Gemelli e Andy Pistone Happy Dancing M. Rossella Filloramo The Lions Dance M. Pina Caponata Latin Energy M. Katia La Rocca Benedetto Boemi Cdr Music Giuseppe Italiano – Milena Trifirò Carioca M. Caterina De Francesco Team Diablo M. Gino Di Pietro-Tina Minutoli M. Paola Oteri Baile de Coraźon M. Santino Marino Hdemia M. Sharon Tartaro – M. Raffaele Pannuccio Studio Danza M. Mariangela Bonanno – M. Maria Grazia De Seta Asd Fantasy Dance M. Maria Messineo Sine Master, e New Gym M. Enzo Cucuzza

Via Cesare Battisti e Via Antonio Martino Ore 21.15 – 00.30 Artisti di Strada Trampolieri musicisti itineranti. “Lula Tribal Show” artisti del Fuoco, ore 21,30 spettacolo del fuoco al Bar la Perla, ore 22,30 secondo spettacolo del fuoco Super Eroi in strada di Semaluma, figuranti che passeggiano. Musica dal vivo nei Bar: Bar La Perla Nera: Concerto della band Mokanta Star, musica nei Bar Avignone, e William Coffe. Mostra del bus storico di Rosaria Giorgianni. Hobbisti, esposizione di artigiani locali Gonfiabili per bambini con l’animazione di Priscilla

Via Aurelio Saffi Ore 21.15 – 00.30 Spettacolo di Musica e Danza a cura della “Filipino Catholic Community di Messina”

Via Nino Bixio Ore 15 – 24 I Mosaici artistici su strada a cura dell’Associazione Paradisea di Camaro Sup, realizzati con trucioli colorati e sale di varie dimensioni.

Via S. Cecilia Ore 21.00 – 22.30 – 23.30 – 00,45 Spettacolo Lumino-musicale delle Luminarie Artistiche della Ditta La Lucerna di Gravina di Catania. Bande Musicali in concerto: “Amici della Musica” di Larderia, “S. Cecilia” di Santo Stefano Medio e “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore.

Via Ghibellina Street Food Fest per S. Antonio, nei giorni 13 e 14 giugno, dalla mattina sino a sera

Via Centonze difronte il Bar La Lumachina Concerto della Band Just in Time

Via Antonio Martino Ore 21.30 Esibizione del Gruppo Folcloristico Mata e Grifone Ore 21.30 Musica e Danza della Comunità Srilankese della città