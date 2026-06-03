100 anni di Sant’Annibale Maria di Francia, un anno di celebrazioni a Messina

Le iniziative alla Basilica di Sant'Antonio finiranno l'1 giugno 207 dopo la cerimonia di lunedì scorso

MESSINA – 1 giugno 2026-1 giugno 2027: un anno per celebrare i 100 anni del canonico Sant’Annibale Maria di Francia. I Padri Rogazionisti della Basilica di Sant’Antonio, con una celebrazione solenne che si è svolta lunedì scorso, hanno aperto ufficialmente il Centenario della morte del santo, avvenuta il 1 giugno del 1927.

La giornata dell’anniversario si è aperta con il tradizionale omaggio floreale offerto dal Comune di Messina dinanzi al monumento in piazza dedicato al Santo di Messina. Presenti il sindaco Federico Basile e i Superiori dell’ordine religioso dei Rogazionisti. Nel pomeriggio il clou delle celebrazioni con la messa solenne celebrata nel Santuario di via S.Cecilia, che ha visto la partecipazione di centinaia di fedeli e devoti al Santo della carità, padre degli orfani e dei poveri e rogate per le nuove vocazioni.

“In un momento di crisi generale delle vocazioni – ha detto padre Mario Magro rettore della basilica antoniana – l’esempio di preghiera di Sant’Annibale diventa ancora più attuale. Lui che ci ha insegnato a pregare affinché nella chiesa mondiale arrivino nuovi discepoli e apostoli di fede. Ecco che da Messina, città di sant’Annibale, oggi si leva e rinnova questa preghiera”.

Al termine della liturgia si è svolto il momento più atteso della giornata con la delicata operazione di trasferimento dell’urna con il corpo di padre Annibale, restaurato per l’occasione con le nuove fattezze del volto e delle mani, nella Cripta rinnovata dai recenti lavori di abbellimento. Il ritorno del Santo nella Cripta a lui dedicata è stato vissuto con emozione dai messinesi che sono accorsi numerosi. Presente il cardinale Angelo Bagnasco che ha presidiato la liturgia in Basilica rinnovando l’omaggio a Sant’Annibale nel secondo giorno di inizio del Centenario che si concluderà il primo giugno del 2027.

Alle celebrazioni solenni erano presenti le principali autorità cittadine. Il messaggio del superiore generale dei Padri Rogazionisti, Bruno Rampazzo, che ha raggiunto Roma per le celebrazioni che si sono svolte in contemporanea, è stato letto all’inizio dell’omelia dal rettore Mario Magro. La messa è stata celebrata da padre Giorgio Nalin, superiore della Casa Madre dei Padri Rogazionisti di Messina e direttore generale dell’istituto di Sant’Antonio. Nalin ha letto l’atto di apertura del Centenario dando ufficialmente inizio all’anno santo. Presente la Congregazione delle religiose Figlie del Divino Zelo fondata, come l’ordine religioso dei Padri Rogazionisti, dal canonico Sant’Annibale.