Messina. “Tram fermi da 6 mesi ma semafori ancora inutilmente accesi”

Lo evidenzia di nuovo il consigliere comunale Libero Gioveni, che sollecita dopo aver scritto due volte ad Atm sulla questione senza ottenere il risultato sperato

“Possibile che si continui a fare finta di nulla a fronte dell’evidente possibilità di migliorare la viabilità cittadina?”. Così il consigliere comunale Libero Gioveni, che ha di nuovo scritto ad Atm per chiedere lo spegnimento dei semafori del tram, visto che la linea è chiusa da sei mesi per lavori.

“Nonostante le prime rassicurazioni date all’inizio dalla presidente di Atm sulla celerità con la quale sarebbero stati disattivati tutti i semafori interferenti con la tranvia e che evidentemente non hanno più motivo di esistere – afferma il consigliere – ad oggi, a ben 6 mesi dal fermo del tram, parecchi semafori si ritrovano ancora funzionanti (la foto allegata mostra quello di via Bonino) che, rimanendo ancora attivi con il loro “via libera” dato alle “inesistenti” vetture del tram, generano il rosso e quindi una “via impedita” inutile alle auto in transito nelle arterie o negli incroci interferenti con l’infrastruttura tranviaria”.

“Appare superfluo evidenziare ancora una volta il fatto – insiste l’esponente di FdI – che, permanendo questa condizione, la viabilità cittadina continuerà a subire un inutile pregiudizio e quindi un rallentamento (soprattutto in questa fase di avvio delle scuole) visto che i mezzi su gomma, compresi gli autobus, si fermano all’inutile rosso di una sequenza semaforica da eliminare”.

“Mi auguro che stavolta – conclude Gioveni – la presidente Grillo si renda finalmente conto che “errare humanum est, perseverare autem diabolicum”.