Messina. Tranciata la condotta idrica principale, domani disservizi nella zona centro-nord della città

La tubazione danneggiata accidentalmente in via Santa Marta collegava i serbatoi di Montesanto e Tremonti. Tecnici Amam sul posto per pianificare gli interventi necessari

MESSINA – Il danneggiamento della conduttura in via Santa Marta, avvenuto questo pomeriggio, avrà molto probabilmente significative ripercussioni sulla distribuzione idrica nella zona centro e nella zona nord della città di Messina. Amam ha spiegato che a causa di un’errata manovra durante l’esecuzione di interventi sulla rete elettrica, una ditta incaricata da e-Distribuzione ha tranciato la condotta adduttrice principale che garantisce il collegamento tra i serbatoi di Montesanto e Tremonti.

Screenshot

Il danneggiamento ha causato un’immediata e copiosa fuoriuscita d’acqua, con conseguente allagamento della sede stradale e delle zone adiacenti. Amam prevede, che a causa dell’entità del danno, sono e significative ripercussioni sulla regolare distribuzione idrica nella giornata di domani, mercoledì 23 settembre, in tutta la zona centro e nella zona nord della città.

I tecnici di Amam sono prontamente intervenuti e si trovano attualmente sul posto per eseguire i rilievi necessari, valutare il danno e pianificare le manovre di isolamento e riparazione della condotta.

Articoli correlati