Strategie e pratiche per la tutela dell’ambiente: AssoCea e il progetto “Futuri cittadini responsabili 2.0”

Se n'è discusso in terza commissione nella mattinata di oggi. L'iniziativa porta nelle scuole i temi legati alla prevenzione e alla sostenibilità

MESSINA – La tutela del territorio passa da due aspetti: da una parte la cittadinanza attiva e dall’altra l’educazione ambientale. Ed è questo il messaggio che ha voluto lanciare la terza commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Busà, nell’invitare AssoCea, Associazione per lo Sviluppo Sostenibile e Centro di Educazione Ambientale. Ospiti l’ingegnere Francesco Cancellieri, il dottor Giuseppe Cacciola e il professor Giuseppe Lo Paro, che hanno illustrato la propria attività nell’arco di 18 anni. Una presenza attiva sul territorio messinese e siciliano da tempo, che ha portato alla nascita del progetto “Futuri cittadini responsabili 2.0”.

Il progetto “Futuri cittadini responsabili 2.0”

Si tratta di un modello didattico che porta all’interno delle aule delle scuole cittadine di tutta la Regione i temi della neutralità climatica, dell’economia circolare e della tutela dei paesaggi, offrendo moduli a costo zero per gli istituti e introducendo strumenti digitali di monitoraggio come lo Sprecometro e iNaturalist. Il progetto è in linea con la Legge 92/2019 e gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Al centro del programma c’è la volontà di promuovere la cultura della sostenibilità e della responsabilità civile tra le giovani generazioni. Un’attenzione particolare è rivolta al contesto regionale e alla conoscenza approfondita del territorio siciliano. Infatti vengono affrontati temi come la prevenzione dei rischi naturali, in primis quello sismico e idrogeologico, il contrasto alla desertificazione e la salvaguardia della biodiversità. Anche attraverso la valorizzazione della Rete Natura 2000″.

Busà: “Tradurre le strategie in azioni concrete”

“La terza commissione – ha spiegato Busà – continuerà a favorire il dialogo con le eccellenze associative del territorio per tradurre le strategie di sostenibilità del Comune di Messina in azioni concrete, durature e vicine alle nuove generazioni. Ringraziamo AssoCEA Messina per il prezioso contributo e per gli spunti operativi forniti”.