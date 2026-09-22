Vigilia di Coppa Eccellenza. Il Messina attende il Gioiosa, Torrisi: “Senza drammi, serve equilibrio”

Il mister torna sul pareggio di domenica contro la Nebros, in vista della prossima sfida dice: "Loro saranno galvanizzati dal loro inizio di campionato"

MESSINA – Dopo l’1-1 strappato negli ultimi minuti contro la Nebros il Messina torna in campo per sfidare l’Athletic Gioiosa, fresco di primato in classifica, nella sfida di andata degli ottavi di Coppa Eccellenza Sicilia. Dopo il pareggio con la Nebros c’è subito la possibilità di voltare pagina: quanto è importante reagire immediatamente e con quale atteggiamento vuole vedere la squadra contro il Gioiosa?

“Più che voltare pagina – risponde mister Torrisi – abbiamo una partita ufficiale da affrontare e come tutte dobbiamo affrontarle per vincerla. Non penso che ci sia da voltare pagina, penso ci sia da fare un risultato come abbiamo provato a fare anche domenica scorsa, cercando di fare meno errori possibili, però facendo regnare l’equilibrio. In una stagione ci saranno i momenti e le partite che non vinceremo, in quel caso come abbiamo fatto domenica si farà tesoro degli errori fatti, delle cose non fatte bene, da migliorare. Senza creare drammi perché l’equilibrio deve essere alla base di tutto nel nostro percorso”.

Si torna in campo per l’andata degli ottavi di Coppa Italia: che partita si aspetta e quali saranno le principali insidie che presenta l’Athletic Gioiosa?

“L’Athletic – prosegue l’allenatore del’Acr – è una squadra che sicuramente verrà ad affrontare la partita di coppa con spensieratezza senza avere l’obbligo del risultato. Questo per loro è un grande vantaggio, perché oltre ad essere galvanizzati dal giocare contro il Messina, sono galvanizzati anche da questo inizio di campionato comunque positivo. Primo turno passato in Coppa, in Campionato squadra ancora imbattuta che ha fatto bene in queste due partite in più quindi ci sarà la voglia di dimostrare di fare bella figura con il Messina (un po’ quella che hanno tutti) e quindi le insidie sono queste alla base di tutto però, noi dobbiamo lavorare su quello che è il nostro il nostro obiettivo, su quello che è la nostra quotidianità che ci porta alla prestazione e cercheremo sicuramente di fare una partita da Messina per cercare di passare questo turno nel doppio confronto e andare avanti in un in questo cammino.

Tra campionato e Coppa sono tanti gli impegni ravvicinati: quanto sarà importante gestire energie e uomini, mantenendo comunque alta l’attenzione su una competizione che può offrire un altro percorso alla squadra?

“Sì, le tre partite ravvicinate sicuramente devono obbligatoriamente far fare a me allo staff delle scelte importanti sulla gestione delle risorse, anche fisiche. E quindi faremo ciò anche perché comunque abbiamo a disposizione una rosa importante. È normale che faremo delle scelte, cerchiamo di guadagnare qualcosa sull’avversario anche sotto l’aspetto fisico perché poche squadre, nessuna forse, ha la possibilità di girare gli uomini come il Messina per numero e per qualità di rosa e quindi è questo quello che dobbiamo fare. Siamo stati costruiti per questo, siamo stati costruiti in una maniera così importante proprio per poter avere la possibilità di inseguire entrambi gli obiettivi sia in Campionato, sia in Coppa perché entrambe ci possano portare comunque alla serie D” conclude Alfio Torrisi.