Messina. Una lunga giornata a Palazzo Zanca e poi l'annuncio: "Sì al premio di maggioranza" - Tempostretto

MESSINA – Diciassette giorni di ricostruzione del voto delle amministrative, minato da errori su errori da parte di presidenti e scrutatori. Un lavoro scrupoloso, quello dell’Ufficio centrale diretto dal magistrato Corrado Bonanzinga. Diciassette giorni sfiancanti e l’ultimo giorno, quello di ieri, con verifiche a oltranza dalla mattina alla sera, vissuto in una sempre più animata sala consiliare di Palazzo Zanca. Poi l’annuncio da parte del magistrato Corrado Bonanzinga, alla guida dell’Ufficio centrale: “Il premio di maggioranza va assegnato”. Le tre liste per Basile, quelle sopra il 5 per cento, le uniche considerate ai fini del premio, hanno ottenuto il 45,12.

Ha commentato entusiasta il sindaco: “Sono finiti i tempi delle mediazioni e degli ostacoli posti dal Consiglio comunale all’azione amministrativa”.

Rappresentanti di lista, legali, consiglieri uscenti, in bilico o in procinto di entrare in Consiglio, esponenti politici: in tanti si sono alternati fino all’annuncio del magistrato su preferenze e premio di maggioranza. A quel punto, mentre lo stesso sindaco Basile (solo per un’apparizione fugace), il vicesindaco Gallo, gli assessori Cannata e Minutoli entravano nell’aula, esplodeva l’entusiasmo del presidente di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo: “Ora non abbiamo più attenuanti. I cittadini vogliono da noi risposte”.

In una giornata di caldo e tensioni, allo stress di chi era in bilico si sovrapponeva la soddisfazione di Libero Gioveni e Dario Carbone (Fratelli d’Italia) e Dario Zante (Ora Sicilia), tra gli altri. E, nella maggioranza, la soddisfazione di Serena Giannetto e Nello Pergolizzi, riconfermati. Il tutto senza dimenticare la voglia di rientrare di Pippo Trischitta, che ha scambiato in aula qualche parola con il sindaco.

Bonanzinga: “Il premio di maggioranza va assegnato alle tre liste sopra il 5 per cento a favore di Basile”

Sulla base della norma e della giurisprudenza, come ha spiegato il direttore dell’Ufficio centrale prima di annunciare il premio di maggioranza, si escludono dal computo i voti riportati dalle liste che non hanno superato il 5 per cento. Da qui l’annuncio del premio per le tre liste sopra il cinque: la prima quella per Basile sindaco, la seconda quella “Con De Luca per Basile” e la terza Prima l’Italia.

L’Ufficio centrale al lavoro: il giudice Bonanzinga e Mario Siracusa, quest’ultimo presidente del seggio numero uno

La soddisfazione di Basile: “Una vittoria netta e la fine degli ostacoli posti dal Consiglio all’azione amministrativa”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha affidato alla sua pagina Facebook il suo commento: “20 consiglieri a sostegno del nostro progetto. Un grande risultato che rende ancora più netta la nostra vittoria! Oggi il presidente del seggio centrale, dottor Bonazinga, con motivazioni articolate e chiare, ha assegnato il premio di maggioranza alle liste che hanno sostenuto la mia candidatura. Sono finiti i tempi delle mediazioni e degli ostacoli posti dal Consiglio comunale all’azione amministrativa. Adesso bisogna correre, lavorare tanto e bene. Andiamo avanti. Un particolare ringraziamento vorrei rivolgerlo a tutti i nostri candidati che non sono stati eletti. Senza il loro impegno, non avremmo potuto raggiungere questo importante traguardo”.

De Luca promette ancora sorprese in Consiglio

Ecco la reazione del leader di Sicilia Vera e consigliere più votato Cateno De Luca: “Lo avevo annunciato il 15 giugno, durante una pomeridiana conferenza stampa palermitana, che avremmo avuto il premio di maggioranza, suscitando la reazione degli zombi della banda Bassotti politica di centrodestra e centrosinistra”.

E non finisce qui perché l’ex sindaco e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, con il nuovo movimento “Sud chiama Nord”, promette sorprese nelle prossime settimane, facendo riferimento sulla sua pagina Facebook a “20 consiglieri più Iva”. Sono previsti nuovi passaggi a favore dello schieramento di Basile? Questo fa capire De Luca.

Calabrò: “Sette seggi dovrebbero andare al centrodestra e cinque al centrosinistra”

Su altri aspetti da chiarire, in attesa dell’ufficializzazione di stamattina, si è soffermato il consigliere riconfermato Felice Calabrò, esponente del Partito democratico: “I dodici seggi da attribuire alle minoranze, secondo noi, dovrebbero essere attribuiti così: sette alla coalizione di centrodestra e, da quei sette seggi, bisognerebbe togliere quello da attribuire al miglior perdente (Maurizio Croce, n.d.r.), mentre i cinque seggi restanti dovrebbero essere attribuiti alla coalizione di centrosinistra. Tre più due in termini di coalizione (in questo caso sarebbe eletto Alessandro Russo, n.d.r)”.

Mentre Calabrò analizzava la situazione, arrivava la consigliera riconfermata Antonella Russo (Pd) e, a sua volta, Alessandro Russo si preparava a un’altra attesa: quella di stamattina. In questo momento, se saranno confermati quattro seggi, il consigliere uscente non entrerà nel nuovo Consiglio.

Lombardo: “Una maggiore responsabilità nei confronti della città”

Dalla delusione del centrosinistra alla soddisfazione di Giuseppe Lombardo, in qualità di presidente di Sicilia Vera subito dopo l’annuncio: “Si tratta di una grande soddisfazione e di una maggiore responsabilità nei confronti della città. Era il nostro progetto. Lo aveva detto il nostro candidato alla presidenza del Consiglio comunale, Cateno De Luca, che si impegnerà per la modifica del regolamento in modo da dare snellezza ai lavori del Consiglio. E accelerare le procedure che si sono impatanate”.

L’avvocata Alessandra Franza e Giuseppe Lombardo

Lombardo ha rivelato di non aver mai avuto dubbi sul premio : “Con l’avvocata e rappresentante di lista Alessandra Franza (nella foto con lo stesso Lombardo, n.d.r.), avevamo espresso la nostra posizione all’Ufficio centrale ed eravamo fiduciosi. Alle 19.20 del 29 giugno abbiamo avuto conferma e adesso daremo il massimo. Non abbiamo mai smesso di lavorare”.

“Credo che sia doveroso porgere un sentito ringraziamento – ha aggiunto Lombardo – al presidente e a tutti i componenti del seggio centrale per l’enorme lavoro svolto in questi giorni per porre rimedio a una serie di errori di trascrizione. Errori commessi da vari presidenti di seggio a causa della loro poca o nulla esperienza in materia”.

Germanà e Bruno: “Cambiamo insieme il volto della città”

“La legge è legge e va applicata, non può essere interpretata”: è il primo commento del parlamentare messinese di Prima L’Italia, Nino Germanà, e della commissaria Daniela Bruno.

“Eravamo certi fin dal primo minuto che avremmo avuto il premio di maggioranza – hanno affermato Germanà e Bruno – e siamo felici di aver contribuito, insieme a tutta la nostra squadra, a dare alla città il migliore sindaco in assoluto. La città adesso avrà un sindaco e una maggioranza solida per lavorare su un progetto serio per cambiare il volto della città”.

