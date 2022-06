"Ora al lavoro per Messina": Federico Basile proclamato sindaco VIDEO - Tempostretto

A Palazzo Zanca il nuovo primo cittadino ha indossato per la prima volta la fascia tricolore. Al suo fianco Cateno De Luca

MESSINA – Federico Basile viene proclamato sindaco di Messina. Stavolta la fascia tricolore è quella autentica. E non la fascia consegnatagli domenica da Cateno De Luca a Piazza Duomo, durante i festeggiamenti. C’è aria di festa pure a Palazzo Zanca, dove stamattina si è svolta la cerimonia di proclamazione. Frenesia, gioia, adrenalina e voglia di ripartire tra assessori, consiglieri comunali e sostenitori. Molti pure gli impiegati che si avvicinano per complimentarsi. “Il raggiungimento del premio di maggioranza – mette in risalto il nuovo sindaco – ci consentirà di dare continuità amministrativa al buon governo di De Luca, compiendo un salto di qualità. Ci sono tutte le condizioni per fare sempre meglio”.

De Luca: “Basile è la parte migliore di me”

La proclamazione avviene nella sala consiliare, lì dove imperversa il conteggio dei consiglieri e dove la tensione è ancora tanta. Quando la segretaria generale Rossana Carrubba consegna la fascia al neo sindaco, eletto al primo turno con più del 45 cento, gli occhi sono puntati pure sul leader di Sicilia Vera. Galvanizzato dal successo e dal premio di maggioranza, “il politico che le ha azzeccate tutte”, come si definisce, la sfila e risistema alla persona che ha scelto. “Basile è la parte migliore, politica e amministrativa, di me”, ama ripetere De Luca.

L’abbraccio di assessori e consiglieri

Quando arriva a Palazzo Zanca, salutando il nuovo comandante della polizia municipale Stefano Blasco e il comandante vicario Antonio Giardina, Basile si mantiene serio (“Fa bene, non gli ho detto proprio tutto”, ironizza De Luca). Gli abbracci e i complimenti si moltiplicano. Il primo a entrare nella sala della proclamazione è Pippo Lombardo, presidente di Sicilia Vera e Messina Servizi, e poi arrivano gli assessori Calafiore, Musolino, Caruso, Minutoli, Gallo, Caminiti. Non si vedono la vicesindaca Carlotta Previti, gli assessori Mondello e Cannata, ma nel frattempo sono in tanti a esprimere apprezzamento al “loro” sindaco. Da oggi sindaco ufficialmente di tutta la città.

Tanti anche i consiglieri comunali appena eletti o in procinto di esserlo: da Serena Giannetto a Ciccio Cipolla. Con discrezione, la moglie del sindaco, Daria Rotolo, con la figlia Giorgia, si fa strada anche lei tra fotografi e giornalisti.

Basile: “Il primo passo è il Piano di riequilibrio”

Sottolinea il neo sindaco: “Come annunciato in campagna elettorale, il primo passo è il lavoro sul Piano di riequilibrio, in seguito al dialogo avviato con la Corte dei Conti. L’obiettivo è quello di chiudere una vicenda decennale e aprire un nuovo capitolo per Messina, facendo tesoro del lavoro svolto in questi anni”.

“Federico dialogherà con tutti”

Mentre gli assessori si apprestano a riprendere il lavoro svolto, alcune persone commentano: “Federico saprà dialogare con tutti, è il suo stile. Lo ha fatto in campagna elettorale. Lui e Cateno sono differenti. Ognuno ha le sue caratteristiche”.

Se De Luca rivendica il suo “ruolo di leader politico che detta la linea, e che ora punta a portare il rinnovamento a livello regionale e nazionale, con una ventina di deputati e senatori”, Basile in versione sindaco è l’assoluta novità. Lui si dice convinto di poter aprire una fase inedita, pur nella continuità: “Sono convinto che farò cambiare idea a chi non mi ha votato. La città si è espressa e ora abbiamo finalmente una maggioranza solida”.

