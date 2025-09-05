 Messina, usura ai danni di una coppia di imprenditori: arrestato 55enne

Messina, usura ai danni di una coppia di imprenditori: arrestato 55enne

venerdì 05 Settembre 2025 - 17:30

L'uomo aveva preteso nel tempo ingenti tassi di interesse su un prestito. Preso dopo aver incassato una delle "rate"

MESSINA – Un uomo di 55 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia in flagranza di reato, dopo aver commesso condotta di usura ai danni di due imprenditori messinesi, un uomo e una donna.

Secondo la ricostruzione, i due imprenditori si trovavano in difficoltà economica e hanno chiesto un prestito in denaro contante per far fronte alle proprie attività. A prestare la somma è stato il 55enne, che prima con fare gentile e poi in maniera minacciosa ha preteso la corresponsione di ingenti tassi di interesse, oltre alla somma stessa.

Gli agenti, dopo accertamenti condotti dagli investigatori della locale squadra mobile, lo hanno beccato in prossimità dell’attività dei due imprenditori, mentre si allontanava subito dopo aver incassato da una delle vittime una rata di interessi in contanti. Ora si trova in carcere a Gazzi.

