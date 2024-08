Messina Volley, Adriana Ignoto è il primo colpo in entrata

L'opposto di Acireale non vede l'ora di iniziare: "Obiettivo crescere e non nego la voglia di vincere"

MESSINA – Dopo la riconferma del capitano Michela Laganà, il Messina Volley batte un colpo e ufficializza l’ingaggio, per la stagione 2024/25 di Serie C femminile, dell’opposto Adriana Ignoto. L’atleta di Acireale (classe 2000) la scorsa stagione è stata in forza, sempre in Serie C, all’Unime ed in passato ha vestito le casacche della Golden Volley Acicatena, della Pallavolo Acireare e della Polisportiva Acireale.

“Le mie impressioni su questa società – commenta il suo arrivo il neo opposto giallo-blu – sono apparse subito positive. Sono contenta di ritrovarmi in un contesto giovane che mi motiva e mi stimola a dare il meglio di me. Il mio obiettivo è quello di allargare il margine di crescita che, in un contesto giovane, è piuttosto ampio e poi non nego che la voglia è quella di vincere. Arrivo al Messina Volley dopo una stagione con l’Unime e precedentemente ho fatto molti anni nel catanese con la Golden Volley, dove ho vissuto la mia fase di crescita”.

