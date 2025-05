Messina Volley in trasferta a Palermo, Sara Arena: “In campo come domenica scorsa”

Le leonesse giallo-blu, dopo la convincente vittoria al tiebreak contro la Kondor Catania, attese in trasferta per avanzare alla fase successiva dei playoff

MESSINA – Trasferta importante per il Messina Volley che, nella palestra dell’IC Cruillas, affronterà l’Auto System Palermo. Le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi, vittoriose al tie-break nel primo impegno play-off promozione contro la Kondor Catania, si giocheranno l’accesso alle semifinali contro la compagine di coach Angelo Mortellaro, vogliosa di riscattare la sconfitta contro il team etneo.

A presentare il match di sabato è il centrale giallo-blu Sara Arena: “Contro il Palermo sarà una sfida difficile e per questo cercheremo di allenarci al meglio al fine di consolidare tutti gli aspetti tecnici e soprattutto portare in campo lo stesso morale di domenica scorsa. Contro il Catania siamo riuscite a recuperare la partita e non siamo mai state sole, visto il pubblico che ha dato la carica nei momenti giusti. Speriamo di avere la stessa grinta anche contro il Palermo”.

