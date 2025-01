Messina. Wevza, l’Italia lotta e batte la Spagna al quinto. Si chiude con la Francia

Due vittorie su due per le azzurrine di Mencarelli che dopo la Finlandia, hanno piegato, non senza poche difficoltà una combattiva Spagna

MESSINA – Dopo il netto successo di venerdì contro la Finlandia, le azzurrine, guidate da Marco Mencarelli, sotto gli occhi del presidente federale Giuseppe Manfredi, si sono imposte al tie-break 3-2 (25-22, 26-24, 14-25, 21-25, 15-13) sulla Spagna nella sfida valevole per la seconda giornata del torneo che si sta disputando al PalaTracuzzi di Messina. La manifestazione, come noto, è propedeutica per la successiva partecipazione al secondo round di qualificazione (24-27 aprile) ai Campionati Europei di Categoria, che si terranno a luglio 2025 a Tirana (Albania) e Pristina (Kosovo). Nell’altra sfida di giornata la Francia ha piegato senza problemi per tre set a zero la Finlandia col punteggio di 25-17 25-12 27-25. Nella giornata conclusiva di oggi, domenica 5 gennaio, alle ore 16 si sfideranno Spagna e Finlandia, mentre alle 19 torna in campo l’Italia nel match tra imbattute contro la Francia.

Rispetto alla prima sfida contro la Finlandia, le azzurrine hanno dovuto faticare non poco contro un avversario più attrezzato e ogni set è stato molto combattuto. Domani 5 gennaio l’Italia giocherà il terzo e ultimo match del Torneo Wevza contro la Francia; la formazione transalpina ha superato oggi nel primo match di giornata la Finlandia con un secco 3-0 (25-17,25-12, 27-25). Contro la Spagna la migliore marcatrice azzurra è stata Sofia Martinengo con 17 punti, seguita da Luna Ceroni con 13 punti. Tra le file spagnole spiccano i 23 punti di Van Mulders Muner. Come formazione iniziale Mencarelli ha confermato il sestetto sceso in campo anche ieri con la diagonale Jakic-Ceroni, le centrali Pettiti-Grimaldi, le schiacciatrici Martinengo-Gaye e libero Bozza.

Gaetano Gagliardi, vice allenatore Italia U16F dopo la battaglia con la Spagna: “Questa sera è stata una grande sofferenza, ma siamo stati bravi. Eravamo avanti 2 a 0, poi ci hanno ripreso e infine abbiamo vinto al tie-break, perché le ragazze ci hanno creduto fino alla fine. Le ragazze, anche quelle che partono dalla panchina, sanno benissimo che devono essere sempre pronte quando vengono chiamate in causa, perché tutte sono all’altezza di questa Nazionale. Ora siamo concentrati sulla gara di domani contro la Francia, che ci dirà chi vincerà questo torneo Wevza. Contro la Francia sarà una gara difficile, perché hanno dimostrato di essere una squadra di livello. Dovremo giocare con molta attenzione, cercando di evitare quelle pause che oggi ci sono state. Noi siamo l’Italia quindi è ovvio che dobbiamo sempre cercare di portare a casa il meglio”.

Italia – Spagna 3-2

La nazionale italiana nel primo parziale ha dato subito l’impressione di comandare il gioco + 4 (8-4) e ha poi incrementato fino al +10 (17-7). Le azioni successive hanno sostanzialmente confermato quanto di buono visto in avvio con la Spagna non capace di reggere il ritmo alto imposto dalle azzurrine. Con il passare delle azioni, però, l’Italia ha commesso qualche errore di troppo e la Spagna si è rifatta sotto (22-20). A questo punto coach Mencarelli ha chiamato un time out. Al rientro in campo l’Italia ha trovato subito l’allungo e ha chiuso il set 25-22.

Equilibrato l’avvio di secondo ser con le due squadre che hanno lottato punto a punto (4-4). A questo punto però l’Italia, produce l’allungo che porta le azzurrine sul +5 (9-4). L’Italia grazie ad un attacco davvero efficace ha continuato a spingere e il vantaggio è cresciuto (14-9). Nella fase centrale del set l’Italia non è stata costante e il parziale è tornato in equilibrio (17-17) e si è compiuto il primo sorpasso della Spagna della partita (17-18). A questo punto fuori Gaye per Blagescu. L’Italia ha ricominciato a spingere e nel finale si è imposta ai vantaggi 26-24.

Come in avvio di secondo set anche nel terzo le azzurrine hanno cominciato spingendo subito forte (8-4). La Spagna però si è dimostrata combattiva ed ha trovato prima la parità (9-9) e poi il primo vantaggio (9-10). La formazione spagnola ha continuato a rimanere avanti con l’Italia costretta ad inseguire (13-19). L’Italia a questo punto non è più riuscita a ricucire lo svantaggio e la squadra iberica si è aggiudicata il set 25-14.

Nel quarto set le azzurrine sono partite con il freno a mano tirato (4-8). Con il passare delle azioni la musica non è cambiata e la Spagna ha continuato a condurre (15-20). L’Italia ha tentato di rientrare in partita ma la Spagna è rimasta padrona del campo e ha archiviato il quarto set in proprio favore concretizzando la seconda palla set avuta a disposizione 25-21. 2-2 tra Italia e Spagna.

Nel tie-break però l’Italia non ci sta a perdere e parte con il piede giusto (5-1). L’Italia sorretta dagli attacchi vincenti di Blagescu e Martinengo ha continuato a tenere a debita distanza la Spagna (9-5). La Spagna, però, con grinta e determinazione ha trovato il pareggio e poi il sorpasso (9-10). La partita a questo punto è salita di intensità (12-12) e nel finale un muro vincente di Pettiti ha regalato la vittoria all’Italia 15-13.

Immagine in evidenza di Nino Famà dal sito Fipav