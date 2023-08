Meteo Messina: aria più fresca dal nord Europa nel weekend, rischio temporali? - Tempostretto

Ecco cosa ci aspetta da sabato 5 agosto

Anche se agosto è appena iniziato sul nord Europa iniziano ad arrivare i primi segnali di cambiamento di stagione. Proprio in questi giorni, con il graduale raffreddamento della regione artica, indotto dalla sensibile riduzione delle ore di luce, assistiamo a un abbassamento di latitudine del flusso perturbato oceanico. Ciò nei prossimi giorni contribuirà a vivacizzare la circolazione atmosferica lungo la fascia temperata, favorendo un abbassamento di latitudine delle fredde e piovose perturbazioni nord atlantiche.

Alle nostre latitudini ancora il tempo continua ad essere influenzato da un promontorio anticiclonico sub-tropicale, che nei prossimi giorni “avvetterà” nuovamente aria piuttosto calda verso la Sicilia e buona parte d’Italia, dove si assisterà ad un rapido aumento delle temperature. Il caldo da noi si avvertirà soprattutto nella giornata di domani e venerdì 4 agosto, con massime in città sui +34°C +35°C, accompagnate da elevati tassi dell’umidità relativa, pronti a rendere il clima ancora afoso.

Stravolgimento termico nel weekend

Nel fine settimana l’ingresso delle prime vere fresche masse d’aria di stagione, pronte a provocare un considerevole calo termico, anche dell’ordine di -6°C -8°C, rispetto i valori dei giorni precedenti. L’aria fresca, in discesa dall’Islanda, entrerà sui mari dell’Italia meridionale sotto forma di sostenuti e freschi venti di maestrale fra sabato 5 e domenica 6.

Con molta probabilità sabato in città si registreranno temperature massime di solo +27°C +28°C, mentre le minime si attesteranno sui +22°C +23°C. Si tratterà di un abbassamento considerevole.

Rischio temporali e fenomeni intensi?

Questa discesa di aria fresca sarà preceduta da un fronte freddo che dovrebbe raggiungere le coste di Calabria e Sicilia non prima di sabato 5, apportando un considerevole peggioramento del tempo, con rovesci e temporali, pronti ad attivarsi davanti il fronte, in discesa dal medio Tirreno. Le temperature del mare, molto elevate in superficie (intorno i +27°C +28°C), contribuiranno ad accedere i contrasti termici, agevolando il rapido sviluppo di imponenti cumulonembi temporaleschi, forieri di piogge e temporali, in movimento pero rapido, da NW verso SE. Non si potranno escludere locali “nubifragi”.

Sulle coste tirreniche inoltre sarà elevato il rischio di vedere tante trombe marine, per i fortissimi contrasti termici con l’acqua del mare molto calda, specie nel tratto di costa compreso fra Capo Calava’ e Mortelle. Alcuni di questi potranno raggiungere il litorale, prima di “rompersi” nel limitrofo retroterra collinare.