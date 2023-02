Meteo Messina: domenica un fronte freddo determinerà un brusco calo termico, piogge a fine mese - Tempostretto

Ecco cosa accadrà durante il fine settimana in riva allo Stretto

Come abbiamo scritto in questo articolo in queste ore aria tiepida di origine subtropicale continentale, proveniente dal Sahara occidentale, sta risalendo il Mediterraneo, interessando principalmente le regioni meridionali e la Sicilia. In queste ore i cieli vengono resi lattiginosi dalla risalita di tanto pulviscolo desertico in sospensione in quota, mentre nei bassi strati lo scirocco soffia fra il debole e il moderato. Fino alla giornata di domani il tempo sarà condizionato dallo scirocco e da questa atmosfera, resa caliginosa dall’enorme quantità di polvere desertica in circolazione. Da domenica le condizioni atmosferiche cambieranno repentinamente per l’arrivo di moderati e più freddi venti di ponente che causeranno un importante calo termico e dell’instabilità sull’area tirrenica.

Sabato 25 febbraio 2023

Sarà una giornata caratterizzata da una atmosfera fosca e da cieli lattiginosi, pronti a divenire coperti fra il pomeriggio e la serata, quando ci sarà il rischio di vedere qualche piovasco o debole pioggia, mista a polvere desertica, in tarda serata, specie fra la costa ionica e l’area dello Stretto di Messina. Le temperature massime in giornata potrebbero lambire i +18°C, minime sui +12°C +13°C. I venti soffieranno moderati, con lo scirocco protagonista fino alla serata, che spirerà con raffiche che potranno superare i 40-50 km/h lungo l’imboccatura nord dello Stretto di Messina. Mari mossi lo Stretto e lo Ionio, quasi calmo sotto costa il Tirreno.

Domenica 26 febbraio 2023

Al mattino il passaggio della coda di un fronte freddo, seguito da masse d’aria più fredde, causerà dell’instabilità, soprattutto lungo tutta la fascia tirrenica e sull’area dello Stretto di Messina, dove si potranno verificare delle piogge a carattere sparso, in un contesto di spiccata variabilità, con annuvolamenti anche piuttosto compatti alternati ad ampie schiarite. L’arrivo di moderati, a tratti sostenuti, venti di ponente causerà un brusco calo delle temperature, tanto che le temperature massime non supereranno i +15°C +16°C, mentre le minime scenderanno sotto i +10°C. Mari mossi, con onde lunghe in scaduta da sud-est fra lo Ionio e lo Stretto.

Le piogge attese per la giornata di martedì 28 febbraio

Tendenza per la prossima settimana

Da lunedì 27 febbraio lo scirocco tornerà a riaffacciarsi nuovamente sullo Stretto di Messina, precedendo un nuovo peggioramento del tempo atteso per la giornata di martedì 28 febbraio, quando l’arrivo di un nuovo e più intenso sistema frontale da SW porterà delle piogge, stavolta a carattere diffuso su tutto il nostro territorio. Si tratterà di fenomeni di moderata intensità che dovrebbero interessare un po’ tutta la Sicilia e il nostro territorio.