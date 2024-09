Meteo Messina: nuovo calo termico nel weekend e rischio acquazzoni

Tempo variabile. Ecco cosa dobbiamo aspettarci

METEO MESSINA – Come avevamo già anticipato da tempo, una massa d’aria insolitamente fresca per il periodo sta invadendo l’area del Mediterraneo, provocando un brusco calo delle temperature. Nelle prossime ore l’aria fresca, in discesa dalle latitudini artiche norvegesi, raggiungerà pure la Sicilia, attraverso sostenuti e rafficati venti di ponente e maestrale che stanno rendendo il Tirreno molto mosso, fino a localmente agitato a largo.

L’irrompere dell’aria fresca, inoltre, interagendo con la calda superficie del Tirreno, malgrado il rialzo della pressione atmosferica, causerà dell’instabilità, a causa del notevolissimo divario barico fra l’aria fredda in afflusso in quota e la calda superficie del mare, originando delle nubi cumuliformi che nel corso del weekend potranno dare origine a brevi ma localizzati rovesci, che bagneranno soprattutto le coste tirreniche e la zona dello Stretto.

Sabato 14 settembre 2024

Ci attende una giornata variabile, con un cielo parzialmente nuvoloso o molto nuvoloso fra la costa tirrenica e l’area dello Stretto. Nel corso della giornata saranno possibili dei brevi rovesci ed acquazzoni che colpiranno la zona tirrenica e il capoluogo. Si tratterà di fenomeni comunque isolati, alternati a pause asciutte e soleggiate molto lunghe. Entro la serata non si esclude il passaggio di qualche temporale veloce sullo Stretto, da nord-ovest verso sud-est. Tempo maggiormente soleggiato sull’area ionica, dove prevarrà un cielo poco nuvoloso. Sarà una giornata insolitamente fresca per settembre, tanto che le massime non supereranno i +23°C, mentre la minima notturna sarà sui +18°C. Venti ancora sostenuti di maestrale, in attenuazione dalla serata. Mari poco mossi, molto mosso il Tirreno, con moto ondoso in scaduta dal pomeriggio/sera.

Domenica 15 settembre 2024

Tempo in ulteriore miglioramento anche sull’area dello Stretto di Messina e sulla riviera tirrenica, dove sarà presente una residua nuvolosità di passaggio, col rischio, ancora presente, ma molto basso, di qualche residuo scroscio di pioggia. Nel pomeriggio maggiori spazi di sereno, con tempo più soleggiato. Altrove prevarrà un cielo poco nuvoloso, in un contesto climatico più fresco del solito. Temperature massime pronte a raggiungere i +24°C, minime sui +18°C. Ventilazione settentrionale, in attenuazione dalla serata. Mari poco mossi, mosso solo il Tirreno.

Possibili episodi di maltempo anche nel lungo termine?

Osservando le proiezioni modellistiche nel medio e lungo termine si iniziano a scrutare segnali molto interessanti. L’alta pressione rimarrà incastrata fra l’Europa centrale e settentrionale, lasciando il bacino centrale del Mediterraneo esposto a infiltrazioni di aria fresca dai Balcani. Quest’ultime interagendo con flussi d’aria più mite e molto umida dall’Atlantico potrebbero favorire lo sviluppo di perturbazioni o vere e proprie depressioni che potrebbero interessare da vicino la Sicilia, dispensando nuove fasi piovose per l’isola.

Articoli correlati