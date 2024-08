Meteo Messina, ecco la svolta: in arrivo piogge e temporali

In programma pure un brusco calo termico

Finalmente una buona notizia per tutti i messinesi che stanno patendo gli effetti di una delle estati più calde e siccitose (noi pero l’avevamo già previsto dallo scorso febbraio quando sull’Etna non si vedeva nemmeno un fiocco di neve) della storia climatologica della città. La gigantesca coperta anticiclonica che da oltre un mese, ininterrottamente, sta interessando l’Italia, e l’intero bacino del Mediterraneo, inizia pian piano a bucarsi. Il cedimento del campo dei geopotenziali in quota favorisce, a sua volta, lo scoppio dei primi temporali. Il primo temporale, di collaudo al peggioramento, domani pomeriggio investirà la valle dell’Alcantara nel pomeriggio, per esaurirsi sulla costa ionica entro la serata. Nel pomeriggio/sera di domenica i temporali marittimi raggiungeranno il Messinese e probabilmente la città, specie la parte Nord, accompagnati da un forte calo termico, anche dell’ordine di -7°C -8°C. Insomma dopo domenica si respirerà, anche se soli ¾ giorni. Praticamente rivedremo le stesse temperature di inizio giugno.

L’ingresso di una saccatura atlantica, molto lenta nella sua evoluzione verso levante, favorirà una destabilizzazione atmosferica, che fra domenica 18 e lunedì 19 sarà accresciuta dall’ingresso in quota di aria relativamente fresca, pronta a scorrere sopra la caldissima superficie del Mediterraneo, che misura temperature tropicali, fino a +31°C nei dintorni delle Eolie (si è visto di peggio solo nel 2003).

La fase piovosa attesa fra il 19 e il 21

Va precisato fin da subito che ciò non vorrà dire che pioverà di fila per tre giorni, da domenica a martedì. Non si tratta di una perturbazione autunnale dotata di fronti e minimo al suolo ben definito (per certi versi meglio così visto le energie in gioco avrebbe fatto molti danni), ma di un peggioramento estivo, quindi con precipitazioni a prevalente carattere convettivo (temporalesco) distribuite in maniera disorganizzata sul territorio, alternate a pause asciutte e soleggiate. Ma alcuni di questi temporali, specialmente quelli in sviluppo sul Tirreno, rischiano di essere davvero violenti, ed accompagnati dai temibili “microburst”, le forti e fresche correnti discendenti che scivolano al suolo da oltre 10 km di altezza, assieme al muro di pioggia, accompagnandosi al temporale, con venti capaci di toccare 80/100 km/h.

Attenzione al rischio forti colpi di vento sull’area eoliana

A tal proposito domenica e lunedì si raccomanda a tutti i diportisti a spasso per le Eolie di fare molta attenzione a questi temporali e di ridossarsi in calette o in porti sottovento a queste celle temporalesche, visto che le forti raffiche prodotte dai downburst (esaltate dall’aria molto calda presente sopra la superficie del mare) potranno essere molto violente e provocare un repentino aumento del moto ondoso nella zona dove si concentra il temporale, rappresentando un pericolo per i diportisti (soprattutto quelli poco esperti).

I possibili nubifragi risolveranno i problemi idrici?

Ormai tutte le fonti di approvvigionamento della città sono ridotte al minimo storico, sia quella del Fiumefreddo che quest’anno scotta le mancate nevicate invernali sull’Etna, che la Santissima e gli altri pozzi presenti in città. L’arrivo di questi temporali, specialmente quelli da NW attesi fra lunedì e martedì, potranno rimpinguare i pozzi della città, dando una piccola boccata d’ossigeno in alcune aree del capoluogo peloritano. Anche i temporali attesi, sia domani che domenica, lungo la vallata dell’Alcantara, potranno favorire dei temporanei aumenti di portata, ma non potranno essere risolutivi, visto la portata del deficit idrico e l’assenza di configurazioni bariche idonee (scirocco, levante, grecale) per vedere forti piogge sul versante orientale dell’Etna. Per una risoluzione definitiva del problema bisognerà aspettare l’autunno, con il ritorno delle depressioni sul Canale di Sicilia e sulle coste di Tunisia e Libia, quelle capaci di farti rovesciare 250/300 mm di pioggia in 48 ore fra l’area di Fiumefreddo e Zafferana. E con l’arrivo della Nina probabilmente, dopo ottobre/novembre, si rivedranno con una maggiore frequenza rispetto lo scorso anno (anche se l’autunno si prevede molto caldo per via dei mari bollenti).

Sabato 17 agosto 2024

Al mattino ancora caldo e un cielo poco nuvoloso tendente al parzialmente nuvoloso verso la serata, con nuvolosità in aumento nel pomeriggio sulle aree interne e sulla riviera tirrenica. Sempre nel pomeriggio il primo temporale di calore si svilupperà lungo l’alta valle dell’Alcantara, dove si vedranno i primi rovesci, che potranno sconfinare verso i Nebrodi meridionali e l’area ionica. Altrove nubi in aumento, ma tempo caldo. Venti deboli variabili e mari poco mossi.

Domenica 18 agosto 2024

Sarà una domenica con il classico “tempo d’attesa”, con ampie schiarite e porzioni di cielo sereno alternate ad improvvisi annuvolamenti e banchi di altocumuli, che indicheranno il peggioramento. Va precisato che fino al pomeriggio il tempo dovrebbe tenere, visto che i temporali in sviluppo sul Tirreno si muoveranno molto lentamente verso est. Sulla costa tirrenica i primi rovesci giungeranno verso il tardo pomeriggio, mentre sul capoluogo non prima di sera, salvo anticipi dell’ultima ora.

Alcuni di questi rovesci potrebbero essere davvero molto intensi, raggiungendo carattere di nubifragio, soprattutto lungo l’area tirrenica e sulla zona Nord di Messina, con accumuli anche di 60/100 mm in 24 ore sui Peloritani settentrionali. Queste precipitazioni potranno causare disagi per allagamenti e criticità di carattere idraulico (che accadono in tutte le zone del mondo dove in poche ore ti cadono 100 mm di pioggia, vedi Minorca ieri finita sott’acqua con 200 mm in 4 ore).

Fra lunedì e martedì piogge da maestrale per Messina

Sia quella di lunedì che martedì saranno due giornate con frequenti temporali e acquazzoni che bagneranno soprattutto le coste tirreniche e la città, con i temporali che dal mare delle Eolie si spingeranno verso la città, scaricando brevi ma intensi rovesci di pioggia, alcuni dei quali, soprattutto la mattina presto, potranno assumere carattere di autentico nubifragio.

Queste precipitazioni, seppur intermittenti, potranno ricaricare le piccole falde e pozzi dei Peloritani, dando una boccata d’ossigeno anche ai terreni, le campagne e ai nostri boschi che stanno soffrendo maledettamente questa lunga fase siccitosa.