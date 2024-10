Meteo Messina: sole e qualche nuvola nel weekend, si spera per le piogge di fine mese

Il passaggio dell’ex uragano Kirk, che si è abbattuto con venti a oltre 140 km/h sulle coste della Galizia, ha letteralmente stravolto lo scenario meteorologico di questa settimana, favorendo il passaggio di diverse perturbazioni sul Nord Italia. Il Sud e la Sicilia sono rimasti ai margini, venendo interessati dal richiamo di aria più calda dal Nord Africa, che nelle ultime ore ha riportato i termometri su valori estivi. Questa situazione andrà avanti anche nel corso del prossimo weekend, con un tempo prevalentemente soleggiato, inframmezzato da qualche annuvolamento compatto, in spostamento da Ovest verso Est. Qualche cambiamento si potrà vedere solo nella parte finale della prossima settimana, per un radicale cambio di circolazione che potrebbe aprire la porta delle piovose perturbazioni atlantiche verso le latitudini mediterranee.

Sabato 12 ottobre 2024

Giornata caratterizzata da un cielo velato, poco nuvoloso o a tratti nuvolosi, per il transito di nubi innocue stratificate. Di giorno sarà un po’ caldo per il periodo, con temperature massime pronte a superare la soglia dei +25°C +26°C. Le minime notturne, invece, scenderanno sui +17°C +18°C, a causa del maggior irraggiamento notturno (le ore di buio sono ormai più lunghe rispetto a quelle di luce). Si tratta di un’escursione termica importante. Venti generalmente deboli, settentrionali, con rinforzi da Nord dentro lo Stretto di Messina. Mari poco mossi.

Domenica 13 ottobre 2024

Ci attende una domenica con cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con passaggi di nubi medio-alte alternati ad ampissimi spazi di cielo sereno. Qualche modesto annuvolamento si potrà vedere solo a ridosso dei rilievi. Le temperature massime toccheranno valori di +25°C, mentre le minime notturne scenderanno sui +18°C. Venti deboli, con locali rinforzi da Nord sullo Stretto di Messina. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Lo scenario meteorologico che nella parte finale del mese potrebbe riportare le piogge in Sicilia.

Tendenza per la prossima settimana

L’inizio di settimana vedrà ancora condizioni climatiche più da tarda estate, con bel tempo e temperature insolitamente miti per il periodo. Ma sembrerebbe aprirsi un piccolo spiraglio a fine mese. La pressione aumenterà sensibilmente sull’Europa settentrionale, ciò favorirà l’interazione fra il flusso atlantico con più fresche correnti orientali, in uscita dai Balcani, proprio a ridosso della Sicilia, verso la parte finale della settimana. Se ciò andrà a concretizzarsi le piogge potrebbero raggiungere l’Isola entro il 21/22 di questo mese. Sempre se qualche altro uragano, in uscita dalle coste del Nord America, non andrà a stravolgere lo scenario meteorologico, avvettando di nuovo aria calda fin sul Mediterraneo.