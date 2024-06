Meteo Messina: temperature massime in aumento nel weekend, brezze sulle coste

Ecco cosa ci aspetta in questo fine settimana.

MESSINA – Dopo una settimana condizionata dal passaggio di nuvole stratificate e cieli resi foschi dal pulviscolo desertico, nel corso di questo fine settimana assisteremo ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone subtropicale che assicurerà un po’ di stabilità. Nonostante ciò, soprattutto domenica, non mancheranno a Messina infiltrazioni di umidità che produrranno della nuvolosità alta e stratificata, a tratti pure compatta, pronta a schermare in parte la radiazione solare. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo previsto per questo weekend.

Sabato 15 giugno 2024

Al mattino cielo poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio, soprattutto durante il pomeriggio. L’intensa e prolungata radiazione solare favorirà un incremento delle temperature massime, che raggiungeranno valori di +27°C +28°C, mentre le minime si manterranno attorno i +20°C. Venti deboli a regime di brezza, da Nord al mattino sullo Stretto, tendenti a ruotare da Sud entro il pomeriggio/sera. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto.

Domenica 16 giugno 2024

Al mattino prevalenza di un cielo poco nuvoloso o velato, con lento aumento della nuvolosità alta e stratificata dal pomeriggio e in serata. Soprattutto sull’area tirrenica e sullo Stretto, dove entro sera il cielo apparirà velato. Temperature massime pronte a raggiungere valori di +29°C +30°C, minime sui +20°C +21°C. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi.

Tendenza per la prossima settimana

Ci attenderà una settimana all’insegna del tempo più stabile e soleggiato, ma in un contesto piuttosto caldo, con le temperature massime pronte a superare la soglia dei +29°C +30°C, ma con picchi ben superiori sulle aree più interne. Durante la settimana non sono esclusi locali passaggi nuvolosi, alternati a larghi squarci di cieli sereno.