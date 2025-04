Meteo: Pasqua fra sole e velature, ma a Pasquetta incombe l’instabilità

Messina. Pasqua serena, a Pasquetta piogge a macchia di leopardo nel pomeriggio

METEO MESSINA – Come ampiamente previsto lo scirocco ha dominato incontrastato la prima parte della Settimana Santa, soffiando con raffiche fino a oltre 80 km/h in città, e picchi che hanno oltrepassato i 100 km/h sulle colline della zona Nord. La stazione Sias di Messina, ubicata a Curcuraci, mercoledì 16, ha toccato un picco di ben 117 km/h, uno dei valori più alti registrati negli ultimi 2 anni. Cessata la sciroccata, con il colmamento della vasta circolazione depressionaria che sta causando maltempo severo al Nord-Ovest, dove sono caduti oltre 500 mm di pioggia in 24 ore (ennesimo evento estremo che dimostra come questi fenomeni siano ormai la nuova normalità, anzi vedremo di peggio nei prossimi anni), la situazione dal punto di vista meteorologico andrà a migliorare. Il weekend di Pasqua sullo Stretto sarà abbastanza mite e tranquillo, con ampi spazi di sole alternati ad annuvolamenti, che non produrranno fenomeni. Ma a Pasquetta ci sarà un peggioramento del tempo, per l’avvicinamento di sistema frontale, con annesso minimo di bassa pressione al suolo, che oltre a instabilizzare l’atmosfera potrebbe arrecare delle precipitazioni sparse, maggiormente probabili nella seconda parte della giornata festiva.

Sabato 19 aprile

Sarà una Vigilia di Pasqua tranquilla, con un cielo poco nuvoloso o nuvoloso, e ampi tratti soleggiati. Durante il pomeriggio e la serata arriveranno delle velature che potranno coprire il cielo. Le temperature massime aumenteranno di qualche grado, raggiungendo i +20°C in pieno giorno, mentre di notte i termometri scenderanno sotto i +13°C. Venti molto deboli variabili, con brezze leggere lungo le coste. Mari poco mossi, leggermente mosso al mattino il Tirreno.

Domenica 20 aprile

La Santa Pasqua del 2025 in riva allo Stretto sarà caratterizzata da clima mite e da un cielo poco nuvoloso, tendente al velato, in un contesto climatico piacevole e molto mite. Le massime potranno raggiungere valori di +21°C +22°C, ma attenzione all’ampia escursione termica giornaliera, visto che di notte ci sarà un discreto irraggiamento che farà scivolare le temperature sotto i +12°C. Venti deboli tendenti a provenire da Sud sullo Stretto e sullo Ionio. Mari quasi calmi, o al più poco mossi.

La tendenza per Pasquetta

Dagli ultimi aggiornamenti emerge come proprio lunedì 21 aprile 2025, un fronte, non poi così organizzato, raggiungerà la Sicilia durante la giornata, causando instabilità e lo sviluppo di nubi cumuliformi che produrranno delle precipitazioni a macchia di leopardo, maggiormente probabili nella seconda parte della giornata festiva. Soprattutto nel pomeriggio, quando il calore prodotto dalla radiazione solare di fine aprile agirà da innesco alla convezione (sviluppo di moti ascensionali) per la produzione di nubi cumuliformi, che daranno origine a dei rovesci e probabilmente pure a qualche temporale localizzato sull’area dei Peloritani.