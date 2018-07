Gran sole e caldo fino a venerdì, nel weekend un po' d'instabilità

Anche nei prossimi giorni ci sarà davvero poco da parlare riguardo le condizioni meteorologiche in riva allo Stretto di Messina. L’estate 2018, ormai giunta al giro di boa, continua indisturbata a garantire la piena stabilità, tipica di questa stagione. L’imponente anticiclone “ibrido” (fusione fra promontorio africano in quota e anticiclone azzorriano nei bassi strati) continuerà anche nei prossimi giorni ad assicurare gran sole e clima caldo su tutto il nostro territorio, garantendoci giornate dal chiaro sapore estivo. In compenso, nonostante il soleggiamento praticamente ininterrotto e la presenza di aria piuttosto calda e secca anche in quota, le temperature non registreranno mai picchi particolarmente abbondanti. Merito del soffio delle tiepide brezze settentrionali che, soprattutto in riva allo Stretto, contribuiranno a mitigare la gran calura di questi giorni nelle ore più calde del giorno.

Le giornate di martedì 31 luglio e di mercoledì 1 agosto 2018 saranno condizionate da cieli sereni o poco nuvolosi e gran sole su tutti i settori, dal Tirreno allo Ionio. Le temperature massime si spingeranno fino a picchi di oltre +32°C +33°C. Nelle ore notturne le minime, complici i mari piuttosto caldi in superficie che irradiano calore latente, non scenderanno mai al di sotto dei +25°C. I venti spireranno debolmente dai quadranti settentrionali, presentando qualche rinforzo da Nord e N-NE solo lungo lo Stretto, dove il mare si presenterà leggermente mosso. Poco mossi i restanti bacini.

Questa fase di tempo stabile, caldo e soleggiato ci dovrebbe tenere compagnia fino alla giornata di venerdì 3 agosto, quando si attende un incremento dell’instabilità sulle aree montuose più interne. Nella giornata di sabato 4 agosto qualche infiltrazione di aria più umida e leggermente più fresca in quota potrebbe causare un aumento della nuvolosità e il rischio di qualche improvviso temporale di calore, nelle ore centrali del giorno, fra i Nebrodi, l’area dei monti Peloritani e l’Aspromonte. Da sottolineare come dal punto di vista termico non sono previsti grandi cambiamenti. Anzi, il caldo verrà accentuato dall’aumento degli indici di umidità relativa che ci faranno percepire dei valori più alti rispetto le temperature reali del momento.

Daniele Ingemi