Metromare, 18 milioni per 5 “stazioni” da Torre Faro a Tremestieri: progetto pronto

Mondello: "Finalmente ne parliamo in maniera concreta". Il progettista: "Le strutture non altereranno correnti e costa". E in futuro possibili collegamenti con Reggio e Villa

MESSINA – La particolare conformazione di Messina, con chilometri di costa da nord a sud, può essere sfruttata per risolvere l’atavico problema di traffico che opprime la città stessa? Questa è l’idea alla base del progetto della metropolitana del mare, o metromare, di cui si parla da anni (anzi, decenni) e per la quale è stato concluso nelle scorse settimane il progetto di fattibilità economico-finanziaria appaltato alla Dinamica srl nella seconda metà del 2022.

Mondello: “Il progetto è valida alternativa alle strade principali”

A parlarne è stata la sesta commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Busà. A presentare l’iniziativa è stato il vicesindaco Salvatore Mondello: “La metropolitana del mare, o la metromare, nasce in coda al Pums. In quella fase di finanziamento dell’attività di pianificazione, il ministero ci ha riconosciuto un plus da utilizzare per un progetto su modalità alternative di trasporto. Ci è stata data anche una linea di indirizzo, perché le modalità alternative non sono tante. Sin da subito con il dipartimento abbiamo fatto un ragionamento per selezionare i professionisti, che sono felice siano messinesi. Il percorso è stato oggetto di partecipazione, con tre forum e riunioni varie con gli ordini professionali, associazioni e stakeholder vari. E se n’è parlato anche nel tavolo tecnico per la continuità del trasporto sul mare. Questo progetto può essere una valida alternativa alle direttrici principali della città. Anche alla luce dei dati sul traffico, che ci vedono quinti e non più terzi, quindi vanno analizzati in maniera positiva perché parliamo di un leggero miglioramento e ci stiamo muovendo per alleggerirlo ulteriormente”.

Poi l’ingegnere Bertino, che guida il dipartimento: “Questo progetto è stato finanziato nel 2020. Nel 2022 abbiamo aggiudicato la gara e sono contento che a vincere sia stata la Dinamica, azienda di Messina. Abbiamo fatto le verifiche e il contratto è stato firmato a settembre, partendo poi a ottobre. Abbiamo completato un anno di progettazione e di confronti con gli ordini professionali per poter redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica”.

Ferlazzo spiega il progetto

E infatti a spiegarlo è stato l’ingegnere Davide Ferlazzo, in rappresentanza della società Dinamica srl, di fatto progettista: “La metromare vuole essere un sistema di trasporto alternativo a quello su strada. Messina abbraccia circa 30 km di costa da nord a sud e il progetto vuole sfruttare il mare come elemento di continuità. Visto lo sviluppo della città potrebbe diventare una risorse aggiuntiva a tutto ciò che il territorio oggi offre. Crediamo molto in questo progetto, il percorso è stato lungo e articolato. Alla fine siamo arrivati a un’idea progettuale, ma essendo di fattibilità tecnico-economica siamo in una fase embrionale. La pianificazione nasce dal Pums che già nelle sue ipotesi prevedeva il trasporto su acqua. Ci siamo concentrati sulla città”.

Stazioni e costi

“Il progetto – ha proseguito – prevedeva 8 stazioni, poi ridotte a 5: Torre Faro, Fiumara Guardia, il molo Rizzo, Santa Cecilia e Tremestieri. Nulla vieta che un domani le stazioni possano essere implementate. Dal punto di vista tecnico, sin dalla presentazione della gara, abbiamo immaginato strutture trasparenti, su pali, multiforme, per non imporre condizioni fisiche permanenti che possano condizionare il flusso del mare e modificare correnti, facendo da schermo. Il progetto è ambizioso e bisognerà renderlo appetibile, anche alla cittadinanza, dal punto di vista della fruibilità”. E i costi?” Abbiamo stimato circa 18 milioni di euro. I costi di gestione stimati sono di circa 960mila euro, i guadagni presunti intorno al milione”.

Nel rispondere poi alle domande dei consiglieri, Ferlazzo ha spiegato: “Nelle previsioni di Pums la metropolitana del mare nasce come servizio alternativo per la città senza trascurare collegamenti con Reggio e Villa. Ma il nostro progetto riguarda attualmente solo la città. Per quanto riguarda i mezzi, abbiamo immaginato qualcosa di simile agli aliscafi con capienza media di 200 posti a sedere. Sulle condizioni meteo ovviamente non sta a noi capire cosa si farà, contro madre natura non possiamo fare programmi. Le stazioni? Gazzi, ad esempio, era un luogo preso in considerazioni ma abbiamo capito che le condizioni attuali non lo permetterebbero. Ma essendo un progetto di fattibilità nulla vieta che più avanti venga inserita come ulteriore stazione, così come altre”.

Mondello: “Oggi ne parliamo in maniera concreta”

Mondello ha poi concluso: “Oggi abbiamo tramutato le discussioni di decenni in un progetto, per parlarne in maniera concreta”. Senza contare il possibile sfogo turistico, sottolineato a più riprese durante la commissione, con la possibilità per croceristi e turisti di muoversi in maniera veloce sul mare, osservando Messina da una nuova prospettiva.