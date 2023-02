Mezzo kg di marijuana, arrestato 30enne messinese - Tempostretto

La perquisizione in una casa del Santo. Altri controlli a Santa Lucia sopra Contesse

I poliziotti delle Volanti hanno intercettato un trentenne messinese, sorvegliato speciale, che in palese violazione delle prescrizioni impostegli si aggirava nel Villaggio Santo; riconosciuto dagli operatori, veniva subito bloccato e sottoposto a controllo, vicino a casa sua.

Ha ammesso di avere una piccola quantità di marijuana ma, invece, in casa, ne aveva quasi mezzo chilo, nascosto in un frigo dismesso, collocato in corridoio. In cucina c’era altra marijuana e un piano di lavoro, con bilancini e altro materiale generalmente utilizzato per il taglio delle infiorescenze, la pesatura ed il confezionamento delle singole dosi, alcune delle quali già chiuse in involucri pronti per essere venduti al dettaglio sul mercato cittadino.

E’ stato arrestato e posto ai domiciliari, oltreché denunciato per violazione della sorveglianza speciale.

A Santa Lucia sopra Contesse

A Santa Lucia sopra Contesse, invece, un altro trentenne messinese spacciava in casa. A guardia c’era un grosso cane ma gli agenti sono riusciti a documentare una cessione di droga. Sequestrati i sistemi di videosorveglianza e circa 700 euro in contanti, verosimile provento di spaccio.

Sempre a Santa Lucia, arrestati un 20enne di Barcellona e un 58enne di Barcellona: in auto avevano 20 grammi di crack.