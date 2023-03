Miccichè si dimette da coordinatore siciliano di Forza Italia, al suo posto Caruso - Tempostretto

"Troppo ingarbugliata la situazione nel partito", ha dichiarato l'ex presidente Ars, comunicando la decisione a SIlvio Berlusconi

Troppi conflitti all’interno di Forza Italia in Sicilia. I due gruppi parlamentari all’Ars, la presidenza Schifani e le divisioni politiche: Gianfranco Miccichè si è dimesso. Ha comunicato a Silvio Berlusconi la decisione di lasciare l’incarico di coordinatore siciliana di FI. Al suo posto, il leader e presidente del partito ha nominato, come commissario, Marcello Caruso, già responsabile regionale Enti locali e coordinatore provinciale di Forza Italia a Palermo.

“Difficile e ingarbuglia la situazione di Forza Italia in Sicilia”

Ecco le parole di Micchichè, leader storico del partito in Italia, memorabile la vittoria nei collegi del 61 a zero, ed ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana: “Questa mattina ho parlato a lungo con il presidente Berlusconi della difficile e sempre più ingarbugliata situazione siciliana. Per l’amicizia che mi lega da 40 anni, e per il bene che voglio a questo partito e alla mia terra, ho ritenuto corretto rassegnare le mie dimissioni. Al dottor Caruso faccio i miei auguri di buon lavoro”.