Migranti sbarcati a Catania. Cgil Sicilia: "La nostra è una terra d'accoglienza" - Tempostretto

Il sindacato: "Primo risultato che abbiamo contribuito a determinare"

“Un primo risultato che abbiamo contribuito a creare”. La Cgil Sicilia insiste sull’Isola come terra d’accoglienza e auspica che anche le persone a bordo di Humanitas1 possano sbarcare. A proposito dell’autorizzazione allo sbarco per tutti i migranti a bordo della Geo Barents, la Cgil con Tania Scacchetti, segretaria nazionale e Alfio Mannino, segretario generale Sicilia, sottolineano quanto questa sia “una prima buona notizia, quella che si attendeva”.

“Siamo convinti – scrivono i due esponenti sindacali in una nota – di avere contribuito a questo risultato, noi della Cgil, assieme a tutte le associazioni che hanno presidiato (nella foto dalla pagina Fb del sindacato) in questi giorni il porto di Catania in segno di solidarietà ai migranti e per chiedere soluzioni all’insegna dell’umanità e dell’accoglienza”.

“Umanità e accoglienza sostenute da Cgil e altre associazioni”

Mannino e Scacchetti rilevano a tal proposito “lo straordinario impegno profuso dalla Camera del lavoro di Catania, che non ha mollato un solo attimo. Il nostro – sottolineano – è Paese d’accoglienza, la Sicilia è terra di accoglienza per eccellenza, una tradizione che è d’obbligo confermare facendo sempre salva la dignità e la sicurezza delle persone, evitando decisioni che possono alimentare malessere e odio sociale e ingiustificate tensioni”.

I due sindacalisti sostengono che “questa vicenda per certi versi incredibile, ha dato tutta l’impressione che si sia voluto soffiare sul fuoco e alimentare polemiche per distogliere l’attenzione dai problemi reali del Paese e metterli in sordina. Lo sbarco dei migranti non fa però certo venire meno l’indignazione e la contrarietà rispetto alle decisioni assunte in questi giorni dal governo, contrarie a ogni norma di diritto internazionale oltre che al rispetto della dignità umana. Indignazione e contrarietà su cui si sono mobilitate e continueranno a mobilitarsi moltissime associazioni e moltissimi cittadini in tutta Italia, in segno di grande solidarietà e vicinanza”. Una tesi opposta a quella che sostiene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Per questo – aggiungono Scacchetti e Mannino – la Cgil ha tutta l’intenzione di proseguire assieme alle altre associazioni democratiche la propria iniziativa perché si affermino nel nostro Paese e in Europa politiche dell’immigrazione giuste all’insegna dei principi di umanità e accoglienza”.

