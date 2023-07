A Milazzo 16 vigili urbani per l’estate, al via le assunzioni

Per far fronte all’afflusso di visitatori durante il periodo estivo, la giunta di Milazzo ha deliberato l’assunzione di 16 vigili urbani stagionali

MILAZZO – Con la notte bianca milazzese alle porte e, conseguentemente, il grande afflusso di visitatori nella città del Capo, la giunta Midili punta ad incrementare gli uomini e le donne del corpo di polizia municipale.

Deliberata l’assunzione di 16 vigili urbani per la stagione estiva. Si attingerà alle graduatorie stilate in occasione del concorso svoltosi due anni fa, mentre i contratti avranno durata di 2 mesi per 24 ore settimanali di servizio.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha commentato: «Un provvedimento ritenuto opportuno dall’Amministrazione e per dare ulteriore impulso e assicurare una maggiore presenza soprattutto ai servizi di polizia stradale, ma anche per il controllo del decoro urbano, occupazione della sede stradale e supporto a manifestazioni ed eventi che sono tipici della stagione estiva. Tale personale sarà impiegato anche nelle fasce notturne».