Milazzo, al via assegnazione del rifugio per cani e gatti

Riaperto il bando per l'assegnazione della gestione del rifugio per cani e gatti a Fiumarella, nel Comune di Milazzo

MILAZZO – Il Comune di Milazzo ha riaperto i termini per l’individuazione di un’associazione di volontariato che gestisca la casa famiglia per cani e il gattile. Le strutture sorgeranno in una sezione dell’ex mattatoio comunale di via Sardegna, a Fiumarella, riqualificata grazie ai fondi della Regione Sicilia. Le associazioni interessate hanno tempo fino al 1° agosto per presentare le domande. La concessione sarà in comodato d’uso gratuito per tre anni, con rimborso delle spese documentate da parte del Comune.

​L’ex mattatoio offrirà accoglienza temporanea ai randagi in attesa di adozione, distinguendosi da un canile per la permanenza limitata degli animali. Sono presenti 9 box per cani di grossa taglia, 3 box modulari, uno spazio per i volontari e un’area dedicata al gattile.

«La presenza di un “rifugio”, che a differenza del canile, prevede una permanenza limitata dell’animale, permetterà sicuramente una miglior gestione dei cani –Dichiara l’assessore Francesco Coppolino– i quali, dopo essere stati opportunamente curati e sterilizzati comunque potranno essere adottati. Un ennesimo segnale dell’impegno attivo nella tutela degli animali insieme alla grande attenzione e all’impegno profuso in questi anni dalle associazioni di volontari presenti sul territorio».

​L’associazione selezionata sarà responsabile dell’individuazione e censimento dei randagi, delle convenzioni veterinarie per le vaccinazioni, del trasporto e della gestione dell’iter amministrativo per adozioni e affidi. Questa iniziativa rappresenta un importante passo per il benessere animale a Milazzo.