Milazzo. Attivato protocollo con l’Iacp si punta a bando regionale

Il Comune di Milazzo e l’IACP hanno attivato un protocollo d’intenti, con l’obiettivo di partecipare ad un bando regionale e intercettarne i fondi

MILAZZO – Attivato un protocollo d’intesa tra l’IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e il Comune di Milazzo, con l’obiettivo di intercettare fondi regionali e migliorare gli alloggi popolari.

Adesso si punta al bando promosso dall’assessorato regionale delle Infrastrutture, che offre finanziamenti tra 220mila e 2,4 milioni di euro per progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e recupero delle strutture IACP. Già individuate le aree di intervento, che interesseranno sia il centro che la periferia di Milazzo.

«Procederemo, anche col supporto dei tecnici comunali a predisporre la proposta progettuale da presentare per ottenere il finanziamento –afferma il commissario dello Iacp. Giovanni Rovito– auspicando che queste risorse ci consentano di intervenire da un lato per la riduzione del disagio abitativo e dall’altro per incrementare la disponibilità e la qualità degli alloggi».