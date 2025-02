Milazzo, chiesta intitolazione di un luogo alle vittime delle foibe

Intitolare un luogo di Milazzo ai Martiri delle Foibe. È quanto richiesto da alcuni consiglieri comunali e dall’associazione “Gioventù nazionale”

MILAZZO –In occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria dei martiri delle foibe, alcuni consiglieri comunali di Milazzo, in collaborazione con l’associazione “Gioventù nazionale”, hanno proposto di intitolare un luogo della città in loro onore.

A presentare la richiesta sono stati i consiglieri Fabiana Bambaci, Alessia Pellegrino, Mario Sindoni, Pippo Doddo, Rosario Piraino. Si chiede anche l’intitolazione di un luogo alla Medaglia d’oro al Merito Civile, Norma Cossetto.

Norma Cossetto, simbolo di coraggio e sacrificio

«Norma Cossetto, giovane studentesse istriana, catturata ed imprigionata dai partigiani slavi, gettata in una foiba dopo essere stata violentata, è un simbolo di coraggio e sacrificio per la nostra nazionale –Spiega la consigliera Fabiana Bambaci, che aggiunge– Incarna il sacrificio di tantissime donne che, ancora oggi sono oggetto di violenza, discriminazione e sopraffazione. Riteniamo quindi doveroso renderle omaggio anche perché è la difesa della memoria storica è fondamentale per la costruzione di una società consapevole e rispettosa delle proprie radici».