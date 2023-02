Milazzo. Da Vaccarella al borgo con scale mobili, al via progettazione

Ambiziosa iniziativa nella città di Milazzo, dove si punta a collegare la zona di Vaccarella al borgo antico grazie a delle scale mobili

MILAZZO – La città del Capo punta a diventare sempre più moderna, strizzando l’occhio al turismo e alle infrastrutture d’avanguardia. Dopo Piazza Marconi, che diventerà un’area smart dedicata ai giovani, adesso l’obiettivo è collegare Vaccarella e il borgo antico con delle scale mobili.

Il Ministero dell’Interno, annuncia il Comune di Milazzo, ha infatti ritenuto ammissibile l’intervento per il collegamento meccanizzato tra le due zone che interesserà, più nello specifico, la salita Mezzaluna. Medesimo intervento anche per collegare il Tono al Borgo, tramite via Porticella.

Adesso bisognerà redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per il quale il dirigente del settore Lavori pubblici, Giacomo Villari, ha nominato un gruppo di lavoro interno. Successivamente si individueranno le professionalità incaricate dei servizi di ingegneria ed architettura.

“L’importo a base di gara è pari a 152mila euro, mentre il quadro economico per realizzare il collegamento a mezzo scale mobili ammonta a poco meno di 6 milioni di euro”. È quanto scrive il Comune di Milazzo in una nota stampa, mentre l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo sottolinea come l’idea risalga al 2014 e sia stata adesso recentemente ripresa dall’attuale amministrazione.

«Si tratta -dichiara Romagnolo- di opere che peraltro avevano già conseguito il nulla-osta anche da parte della Soprintendenza di Messina, che puntano a dare respiro alla viabilità di accesso sostenibile ai due litorali cittadini. Il collegamento pedonale meccanizzato Vaccarella-Borgo, assieme a quello previsto in via Porticella (area di Ponente), attraverso opere non invasive, porterà notevoli benefici anche a quanti risiedono nei due versanti che potranno raggiungere facilmente, senza l’uso dell’auto, altri siti posti all’interno del perimetro della città alta».