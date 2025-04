Milazzo. Divieti di balneazione solo vicino alla Raffineria

Il report della Regione Sicilia sul mare di Milazzo attesta la balneabilità di quasi tutte le zone della riviera cittadina

MILAZZO – Il mare di Milazzo è pulito e balneabile, ad eccezione di una singola zona. Si tratta dell’area compresa tra la Raffineria di Milazzo e il porto, dove persisterà il divieto di balneazione già disposto dal sindaco Pippo Midili. È quanto evidenziato dall’ultimo report della Regione Sicilia, dipartimento attività sanitarie – osservatorio epidemiologico, sulla base dei dati raccolti dall’Asp.

Nello specifico il divieto di balneazione riguarderà solo l’area compresa “da lato est porto a Raffineria lato ovest” per 1650 mq e quella da “lato nord porto a lato sud porto per 1900 metri quadrati”. Divieti, ma per motivi di sicurezza, anche all’accesso di alcune aree: tra Cala Pepe e Punta Rugno, Punta Brognolari a Punta Gamba di Donna, Torre del Palombaro alle Tre Pietracce, Punta Iacci a Pietre Rosse e da Pietra della Nave a Edicola Madonna del Tindari.

Ci si prepara, adesso, all’arrivo della stagione estiva che, come ogni anno, riversa numerosi turisti e visitatori sulle coste milazzesi.