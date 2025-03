Milazzo Film Festival, oggi la seconda giornata di eventi

Partenza ricca di eventi, per il Milazzo Film Festival che torna già oggi a proporre nuovi incontri dedicati al mondo del cinema

MILAZZO – Ottima partenza per il Milazzo Film Festival, che il 5 marzo ha aperto l’edizione 2025 con lo spettacolo di Sergio Rubini “Sud”. Si torna a parlare di cinema e arte già oggi, con l’ingresso gratuito a tutti gli eventi.

Il programma di giovedì 6 marzo

A partire dalle 15.00 è attesa la presentazione della “Stanza del mare e della sostenibilità ambientale” a cura dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Si passa poi al vivo dell’evento, con l’avvio del concorso internazionale dedicato ai cortometraggi. Sergio Rubini sarà ancora tra i protagonisti, con un incontro aperto al pubblico nel corso del quale si discuterà delle sue opere.

La giornata proseguirà con la consegna dell’Excellence Acting Award, seguita dalla proiezione del film “L’uomo nero” di Sergio Rubini (Italia, 2009). Successivamente, previsto un incontro con Anna Carlucci, seguito dalla proiezione del suo documentario “La vita tra le mani” (Italia, 2024).

Nel corso della giornata sarà consegnato, quindi, il Premio “Lo Scarabeo d’Argento – Commitment” all’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. La programmazione prevede poi la proiezione di due film storici: “Sicilia illustrata” (Italia, 1907) di Arturo Ambrosio e “Attraverso la Sicilia” (Italia, circa 1920) di Piero Marelli, accompagnati dalle musiche di Fabio Sodano. La giornata si concluderà alle 21.00 con l’appuntamento dedicato al Concorso internazionale di lungometraggi.

Originalità e momenti di dialogo al centro del Festival

I direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti hanno espresso entusiasmo per il festival. Mario Sesti ha sottolineato l’importanza data alla professione di attore, affermando: «Gli artisti nostri ospiti vengono invitati per parlare della loro professione. Sono tutti volti noti del cinema e del teatro. Non esiste un’altra rassegna dedicata all’arte della recitazione come questa. Rivendichiamo l’originalità e siamo orgogliosi».

Caterina Taricano ha aggiunto: «Il Milazzo Film Festival racconta gli attori e i professionisti dietro i film e le interpretazioni. Abbiamo tanti momenti di dialogo in cui vengono raccontati i dietro le quinte. Di grande importanza è anche il lavoro con le scuole, per avvicinare i giovani al mondo del cinema tramite gli artisti e i loro film. È un lavoro profondo che non si limita alla passerella come altre manifestazioni».

Gli appuntamenti dedicati al Milazzo Film Festival proseguiranno sino a domenica 9 marzo, quando si terrà la premiazione del concorso internazionale di lungometraggi.

