Milazzo. Finanziamento da oltre 1 milione per Fiumarella

Il Comune di Milazzo riceverà un finanziamento da oltre 1 milione di euro per la rigenerazione urbana dell’area di Fiumarella

MILAZZO – Verso la rigenerazione urbana della zona di Vaccarella, a Milazzo. Firmata la convenzione con il Capo Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione dell’intervento, che sarà finanziato per 1 milione e 600mila euro.

I lavori, che dovranno essere ultimati in non oltre 20 mesi, riguarderanno la realizzazione di nuovi alloggi dello IACP e interventi di miglioramento delle strutture e del suolo pubblico.

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che dichiara: « Un altro finanziamento che incameriamo e in questo caso sono molto contento per le famiglie che vivono in quella zona. La proposta progettuale mira alla riqualificazione dell’intera aera urbana degradata, intesa come unione del complesso popolare di proprietà dell’Iacp (ben 152 alloggi) e del complesso residenziale di proprietà della cooperativa Edilizia Habitat Milae (90 alloggi), attraverso una serie coordinata di interventi che vadano a curare ogni aspetto dell’assetto urbano cui sono destinati. Nello specifico l’obiettivo è la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, edilizio e culturale; il miglioramento della qualità urbana; la riqualificazione del tessuto sociale; la riqualificazione energetica ecocompatibile degli immobili; l’ottimizzazione nell’utilizzo del suolo pubblico».

Adesso si punta alla redazione del progetto esecutivo, così da procedere con la gara d’appalto e con l’avvio dei lavori.