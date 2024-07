Milazzo, gli ex M5S Amato e Alibrandi passano al movimento Uniti

Nuove adesioni in vista delle amministrative del 2025

MILAZZO – Nuove adesioni al movimento “Uniti” in vista delle amministrative del 2025. Avviene infatti il passaggio di due ex esponenti del Movimento 5 Stelle di Milazzo: Vincenzo Amato e Cinzia Alibrandi.

“Per un nuovo civismo a Milazzo”

Commenta il portavoce Giampaolo Piccolo: “È la conferma che la crisi della politica dei partiti, troppo lontani dai problemi quotidiani degli elettori, può trovare adeguati spazi e risposte nella “forza leggera” di un nuovo civismo che offre, spesso, l’opportunità di approcci e visioni “alternative” non pregiudizialmente in discontinuità con il passato. Il loro sarà un apporto certamente importante in vista della complessa fase che si appresta a vivere la politica cittadina. Sono certo che il congresso di settembre troverà il giusto modo per valorizzare le tante risorse che, con la loro adesione, stanno facendo crescere Uniti oltre le più rosee previsioni a testimonianza della “fame” di una politica più seria, concreta e affidabile”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a un nuovo impegno insieme al movimento”, ha dichiarato a sua volta Cinzia Alibrandi. E ha aggiunto: “Per noi rimangono prioritari i valori su cui abbiamo sempre basato il nostro impegno: la legalità, la qualità della politica, la buona amministrazione. E con Uniti si apre una fase in cui questi valori possono trovare concreta declinazione nelle istituzioni”.