Milazzo ha una nuova centenaria, si festeggia nonna Maria

Anche il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, è voluto intervenire per rivolgere i propri auguri a nonna Maria che ha festeggiato 100 anni

MILAZZO – Giornata di festeggiamenti per nonna Maria, milazzese madre di cinque figli e vedova da circa dieci anni di Francesco Sottile, che ha da poco festeggiato ben 100 anni. Un traguardo che è stato celebrato anche dallo stesso primo cittadino milazzese, Pippo Midili, che si è recato di persona a rivolgere i propri auguri alla nonnina milazzese.

Una cerimonia con i figli e i familiari per Maria Anania, che non ha lesinato su aneddoti della propria vita. Nonna Maria è infatti, nonostante l’età, una donna energica e ancora in salute pur con qualche acciacco.

A lei l’augurio, rivolto dopo l’immancabile spegimento delle candeline, che il prossimo anno ci si riunisca per festeggiare nuovamente.