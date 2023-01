Caso multe a Milazzo: c’è il parere del Ministero, ecco cosa accadrà

Il Comune di Milazzo ha ricevuto il parere del Ministero dell’Interno riguardo al caso delle migliaia di multe elevate al semaforo di via Livantino

MILAZZO – Sembrerebbe si sia giunti alla fine della vicenda delle multe elevate presso il semaforo di via Livantino, nei pressi dell’asse viario di Milazzo. Una questione che per diverse settimane ha tenuto banco nella città del Capo e che, adesso, vede scendere in campo lo stesso Ministero dell’Interno che ha espresso il proprio parere sulla questione.

Ad interpellare il Ministero è stato lo stesso Comune di Milazzo, che in una nota stampa riporta che le multe per il cambio di corsia al semaforo “non andavano sanzionate allo stesso modo del passaggio col rosso”.

«Nel parere -si legge nella nota del Comune- il Ministero ritiene che “ragioni di coerenza sistematiche inducono a ritenere che nel caso del cosiddetto “cambio di corsia” non ci sia violazione dell’obbligo di arresto indicato dalla luce rossa del semaforo perché tale obbligo è riferito solo a chi prosegue nella direzione della freccia del semaforo stesso. Il comportamento indicato perciò, sarebbe riferito solo alla violazione della segnaletica orizzontale per aver percorso la corsia di canalizzazione che imponeva una direzione diversa da quella effettivamente presa”. Aggiungendo altresì che “se si interpretassero le disposizioni indicate sulla base dell’assunto per il quale la segnalazione semaforica di corsia è un’indicazione rivolta a coloro che percorrono la corsia stessa, si dovrebbe concludere che l’indicazione del semaforo non riguardi solo un comportamento da tenere durante l’attraversamento dell’intersezione ma si riferisca anche alla condotta del conducente già prima di attraversarlo. Ciò sarebbe palesemente in contrasto con l’art.146 comma 3 che punisce soltanto chi attraversa l’intersezione senza rispettare le indicazioni del semaforo stesso”».

Adesso si procederà con l’avvio delle procedure necessarie a richiedere l’archiviazione delle multe elevate per passaggio col rosso invece che per errato cambio di corsia. Nessun cambiamento, invece, riguardo le multe elevate a quanti hanno effettivamente effettuato un passaggio col rosso. La modulistica sarà pubblicata sulle pagine web del Comune di Milazzo. Il sindaco Pippo Midili ha inoltre sottolineato di voler avviare le procedure per rimborsare quanti hanno già pagato le multe erroneamente emesse.

