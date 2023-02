Milazzo. In arrivo oltre 1 milione per la scuola Sacro Cuore

Corposo finanziamento, nel Comune di Milazzo, destinato ad uno dei plessi scolastici della città: la scuola elementare Sacro Cuore

MILAZZO – La scuola elementare “Sacro Cuore” di Milazzo sarà oggetto di interventi di rifacimento strutturale, in arrivo 1 milione e 133mila euro. L’intervento è stato ritenuto cantierabile, tra quelli finanziati in Sicilia nell’ambito del PNRR.

Fissata entro il 15 settembre 2023 l’aggiudicazione dei lavori, che riguarderanno principalmente l’adeguamento sismico dell’edificio, il rafforzamento dei pilastri e delle travi e il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. Previsti anche interventi di adeguamento all’impianto elettrico, all’impianto antincendio e all’impianto di riscaldamento.

L’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, ha così commentato la notizia del finanziamento: «Il progetto risultava già inserito nel Piano di edilizia scolastica di cui al D.D.G. n. 1397/ISTR del 14/12/2020 ma era privo di copertura finanziaria. Pertanto l’Amministrazione Midili dopo aver proceduto a rimodulare il progetto e integrarlo con i necessari elaborati per renderlo coerente con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in linea con quanto richiesto dal «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica» ha avanzato apposita istanza il 17/01/2023 che ha consentito l’ammissione a finanziamento».