Milazzo pensa già al carnevale 2024. L'incontro con le associazioni

Associazioni e cittadini di Milazzo hanno incontrato l’assessore ai beni culturali, per discutere già da ora dell’organizzazione del carnevale 2024

MILAZZO – Una programmazione con largo anticipo, nella città del Capo, per il carnevale 2024. A seguito delle richieste di associazioni e cittadini, infatti, l’assessore ai beni culturali Lucia Scolaro ha incontrato alcuni rappresentanti delle realtà locali per discutere dell’organizzazione dell’evento.

Ancora da definire i dettagli, ma già da quest’incontro preliminare è emersa l’intenzione di creare un evento che coinvolga la città suddividendola in contrade, che si sfideranno con sfilate di carri, maschere e spettacoli musicali. L’obiettivo è di coinvolgere, oltre alle associazioni del territorio, anche le scuole di ballo e gli istituti scolastici. Adesso si attende il prossimo incontro, fissato per fine aprile, a seguito del quale si valuteranno ulteriori proposte.

«Non siamo né mai saremo sordi alle richieste che provengono dalla cittadinanza e più in generale al desiderio di collaborazione delle diverse associazioni –ha dichiarato l’Assessora Scolaro– ma lungi dall’improvvisare eventi che richiedono ampia programmazione, tant’è che nelle città in cui i festeggiamenti per il carnevale sono consolidati, si sta già lavorando per il 2024, con l’incontro di oggi si sono gettate le basi per poter dar seguito alla volontà di istituire un primo vero carnevale milazzese a partire dal prossimo anno».