Milazzo. Presentata la nuova stagione del Teatro Trifiletti

Ben 27 serate in programma al Teatro Trifiletti di Milazzo, ma non si esclude un ampliamento degli eventi previsti

MILAZZO – Presentata la nuova stagione teatrale del Trifiletti, a Milazzo. Sono 27 gli appuntamenti già annunciati, che si terranno in concomitanza con la conclusione dei lavori attualmente in corso presso il teatro.

Coinvolte anche alcune associazioni del territorio, come “Qui in teatro” e “Milazzo classica” ma non si esclude l’ampliamento del programma con il coinvolgimento di altre realtà locali. Il sindaco Pippo Midili, infatti, si è detto aperto a questa possibilità.

Sono 8 gli spettacoli promossi dal Comune, che porteranno sul palco personalità di rilievo tra cui Chiara Francini, Stefano Fresi, Danilo Rea, Enrico Guarneri, Mario Incudine e Sergio Caputo. Si inizia il 13 dicembre con “Il berretto a sonagli” di Pirandello.

Articoli correlati