Milazzo. Progetto da 15 milioni per la discarica di Ponente

MILAZZO – A distanza di quasi 5 anni si attende ancora un intervento di bonifica definitivo per la discarica di Ponente, rinvenuta su un’ampia area della battigia. Adesso il Comune di Milazzo ha deciso di farsi carico della situazione, presentando un progetto esecutivo da 15 milioni di euro.

La progettazione, predisposta dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio Fabio Marino, è già stata trasmessa all’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. L’obiettivo è di intercettare i fondi PR Fesr Sicilia 2021/2027.

Nello specifico, il progetto prevede che si intervenga con la bonifica di tutta l’area compresa tra Bastione e il Ponte Mela. Prevista anche la piantumazione di arbusti autoctoni e di discese per l’accesso alla spiaggia e al mare.

«L’auspicio -ha dichiarato il sindaco Pippo Midili- è poter ottenere queste risorse e dare attuazione ad un intervento non più rimandabile. Il recupero ambientale dell’intera zona rappresenta la fine di avvenimenti causati negli anni 60/70, che nel 2019 le mareggiate eccezionali hanno rinvenuto. In questi anni c’è stato solo un tanto parlare, rassicurazioni da più parti ma nel concreto a parte il posizionamento di una rete metallica e la caratterizzazione dei rifiuti non si è fatto nulla. E ciò è inconcepibile, inaccettabile per una città turistica, per una città che è sede di Area marina protetta. Pur non essendo competenza del Comune, in quanto si tratta di aree demaniali, ci siamo attivati perché non è possibile continuare a convivere con questa situazione».

