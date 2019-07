Milazzo, sbloccato l'iter per l'asta delle ex Cupole - Tempostretto

Se ne parlava da tempo, finalmente si potrà procedere all'assegnazione del lotto su base d'asta in modo da ripristinare l'intera area abbandonata.

La Regione ha finalmente sbloccato l’iter per l’acquisizione del terreno di tremila metri quadri, da tutti conosciuto per aver ospitato il complesso delle ex Cupole, celebre ristorante-pizzeria discoteca degli anni novanta a Milazzo, a due passi dal mare.

Da tempo si aspettava questo sblocco, è stata già fissata la base d’asta a 22 mila euro. Compito di chi si aggiudicherà il complesso – di cui restano solo ruderi fatiscenti e pericolosi – sarà quello di presentare e portare avanti in concreto un progetto di rivalorizzazione. Così verranno infatti assegnati i punteggi.

Soddisfazione per Gaetano Nanì, consigliere di Sicilia Futura, da sempre attento al tema ex Cupole, una zona, in San Papino, da sempre abbandonata per motivi giudiziari e che ora potrà quindi rinascere.