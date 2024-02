Mili San Marco, addio alle auto parcheggiate accanto a scivoli e altalene

La consigliera Restuccia della Lega ha espresso la sua soddisfazione: "Finalmente i bambini potranno giocare in sicurezza in piazza"

MESSINA – Per mesi accanto a scivoli, altalene e giochi sono “spuntate” auto e motorini, impedendo ai bambini di giocare in sicurezza e con serenità. Ora non è più così. A Mili San Marco la piazza è ufficialmente interdetta al traffico dagli archetti protettivi che impediscono l’accesso alle vetture. Si tratta di una precauzione ulteriore presa contro chi, non curante dell’essenza stessa della piazzetta, l’ha utilizzato per molto tempo come parcheggio.

Ad annunciarlo è stata la capogruppo in consiglio comunale della Lega, Giulia Restuccia, che un anno fa ha protocollato la richiesta quando ancora era membro della maggioranza. Ha spiegato: “Da consigliera comunale e in questo caso portavoce dei cittadini di Mili San Marco non posso che essere felice di questo piccolo ma importante traguardo. Così i bambini potranno utilizzare i giochi e giocare in piazza nella massima sicurezza. Abbiamo dovuto aspettare un anno ma l’importante è il risultato: la salvaguardia dei bambini è importantissima ed è quello che più ci sta a cuore insieme al benessere di tutta la comunità”.