Minacce di morte ai dirigenti della Leonzio, Daspo per 4 tifosi del Milazzo

Non potranno assistere a manifestazioni sportive per 5 anni e dovranno presentarsi alla Polizia ogni volta che il Milazzo gioca in casa

Partite di calcio interdette per 5 anni ai quattro tifosi che lo scorso 1° marzo, in occasione dell’incontro di calcio “Milazzo – Leonzio” tenutosi allo Stadio Comunale “Marco Salmeri” di Milazzo, si sono resi responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il questore di Messina, Annino Gargano, ha infatti adottato nei loro confronti il provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive all’esito di una approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Messina e del nulla osta del giudice.

Secondo quanto ricostruito, i quattro, appartenenti al gruppo ultras denominato “Vecchie Maniere” della tifoseria del Milazzo, peraltro già destinatari in passato di Daspo, al termine della partita, dopo aver scavalcato la recinzione posta a delimitazione del settore gradinata, sono entrati indebitamente nel terreno di gioco e hanno rimosso alcuni striscioni. Poi hanno raggiunto il lato opposto dell’impianto, a ridosso della recinzione metallica che lo separa dal settore tribuna coperta ed hanno cominciato ad insultare e rivolgere gravi minacce alla dirigenza della squadra ospite, minacciandoli persino di morte e di mettere in atto i loro propositi a Lentini, sede della squadra ospite.

La situazione non è ulteriormente degenerata grazie all’intervento dei poliziotti del Commissariato di di Milazzo impegnati nel servizio di ordine pubblico, che hanno allontanato i quattro ultras, tutti successivamente denunciati. Alla luce dei fatti, valutata la pericolosità sociale manifestata nella circostanza dai protagonisti della vicenda, confermata dalle immagini registrate dagli operatori di Polizia Scientifica, il questore ha disposto l’applicazione del provvedimento di Daspo.

Ai destinatari del provvedimento è stato imposto il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di 5 anni, a decorrere da tre ore prima e fino a tre ore dopo l’evento. Le manifestazioni a cui non potranno prendere parte sono quelle in cui sono impegnate le rispettive squadre di calcio e altri club professionisti e dilettanti, quelle relative ai campionati nazionali, internazionali Uefa, incontri amichevoli o per beneficenza, nazionali ed esteri, nonché a tutti gli eventi calcistici disputati dalla Nazionale Italiana o da rappresentative estere sul territorio nazionale o europeo.

Inoltre, a motivo della loro recidiva nei comportamenti illeciti commessi in ambito sportivo ed allo scopo di rendere più incisivo il divieto, ai 4 tifosi è stato imposto anche, per tutta la durata del provvedimento dl Daspo, di presentarsi, in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra del Milazzo, negli uffici di Polizia nel Comune di residenza al 30° minuto del 1° tempo ed al 30° del 2° tempo.