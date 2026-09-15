Minaccia l’ex compagna di portare via la figlia, 47enne arrestato

Nonostante fosse già stato attivato il Codice Rosso l'uomo, alterato dall'alcol, si è avvicinato alla donna a Villafranca Tirrena

VILLAFRANCA TIRRENA – Non era la prima volta. In passato era stato attivato il Codice Rosso, con le sue procedure d’urgenza. Nel pomeriggio di ieri, a Villafranca Tirrena, i carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 47enne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione della vittima, preoccupata per la presenza ravvicinata dell’ex compagno, ancora più in ansia per i precedenti episodi.

L’uomo minacciava l’ex di portare via la figlia minorenne ed era alterato dall’alcol

Il comandante della Stazione di Villafranca Tirrena, assieme a una pattuglia della Stazione di Saponara, è riuscito a rintracciare l’uomo in stato di alterazione – verosimilmente dovuta all’assunzione di alcolici – mentre minacciava l’ex compagna, con il pretesto di portare via la figlia minorenne. Da qui, in base agli elementi raccolti e ai precedenti, l’arresto dell’uomo, che ora si trova al carcere di Messina Gazzi.