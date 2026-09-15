 Minaccia l'ex compagna di portare via la figlia, 47enne arrestato

Minaccia l’ex compagna di portare via la figlia, 47enne arrestato

Redazione

Minaccia l’ex compagna di portare via la figlia, 47enne arrestato

martedì 15 Settembre 2026 - 12:51

Nonostante fosse già stato attivato il Codice Rosso l'uomo, alterato dall'alcol, si è avvicinato alla donna a Villafranca Tirrena

VILLAFRANCA TIRRENA – Non era la prima volta. In passato era stato attivato il Codice Rosso, con le sue procedure d’urgenza. Nel pomeriggio di ieri, a Villafranca Tirrena, i carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 47enne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione della vittima, preoccupata per la presenza ravvicinata dell’ex compagno, ancora più in ansia per i precedenti episodi.

L’uomo minacciava l’ex di portare via la figlia minorenne ed era alterato dall’alcol

Il comandante della Stazione di Villafranca Tirrena, assieme a una pattuglia della Stazione di Saponara, è riuscito a rintracciare l’uomo in stato di alterazione – verosimilmente dovuta all’assunzione di alcolici – mentre minacciava l’ex compagna, con il pretesto di portare via la figlia minorenne. Da qui, in base agli elementi raccolti e ai precedenti, l’arresto dell’uomo, che ora si trova al carcere di Messina Gazzi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Dal primo peschereccio ibrido del Mediterraneo all’aliscafo più grande del mondo: le sfide di Navtec VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED